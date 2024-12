W Holandii już to zauważyli. Wolą grać z Polakami. Jest jeden warunek

Mistrzostwa świata w 2026 r. w USA, Meksyku i Kanadzie to kolejna wielka piłkarska impreza, na którą spróbuje się dostać reprezentacja Polski. W piątek w Zurychu odbyło się uroczyste losowanie grup eliminacyjnych. Nasz zespół trafił do grupy G z Finlandią, Litwą i Maltą. Nadal nie znamy jednak najbardziej wymagającego przeciwnika, a będzie nim przegrany ćwierćfinału Ligi Narodów: Hiszpania - Holandia. W drugim z tych krajów do świadomości kibiców powoli przebija się szokujący plan.

REKLAMA

Zobacz wideo Mundial w Arabii Saudyjskiej zimą? "Mistrzostwa to lato, działka, grill"

W Holandii już to zauważyli. Wolą przegrać w Lidze Narodów, by trafić na Polskę

Ponieważ od wyniku meczu z Hiszpanią zależy, do której grupy trafią Holendrzy, w mediach rozpoczęły się wyrachowane kalkulacje. Tamtejszy portal sportnieuws.nl już w tytule jednego z artykułów zaznaczył wprost: "Holandia będzie w lepszej sytuacji, jeśli przegra z Hiszpanią w Lidze Narodów". Czy to oznacza, że piłkarze Ronalda Koemana będą chcieli specjalnie przegrać mecz?

Na razie trudno o tym przesądzać. Holenderskie media przekonują jednak, że byłoby to bardzo opłacalne. Ewentualna wygrana i awans do półfinału Ligi Narodów sprawiłyby, że ich drużyna narodowa musiałaby rywalizować w grupie E. - Grupę E tworzy Turcja, która w rankingu FIFA zajmuje 28. miejsce. Oprócz niej znajduje się w niej Gruzja (68) i Bułgaria (82), czyli dwa mocne kraje (grupa liczy tylko cztery drużyny - przyp. red.). Na papierze zwycięstwo nad Hiszpanią oznacza trudniejszą grupę dla holenderskiej drużyny - przekonywał portal.

Holendrzy cenią ich wyżej od Polski. Przykra prawda o naszej reprezentacji

Zarówno Turcja, jak i Gruzja w ostatnich finałach Euro 2024 zaszły od Polski dalej. Gruzja sensacyjnie wyszła z grupy, a w 1/8 finału przegrała z późniejszym triumfatorem - Hiszpanią. Z kolei Turcy doszli aż do ćwierćfinału, gdzie sprawili mnóstwo problemów właśnie Holendrom. Prowadzili z nimi 1:0, ale ostatecznie przegrali 1:2. Nic więc dziwnego, że w Holandii za mniej wymagającego przeciwnika uważa się Polskę, która odpadła z turnieju jako pierwsza, a ostatnio spadła z dywizji A Ligi Narodów. Pozostałe ekipy z grupy G na Euro nawet się nie pojawiły.

Ćwierćfinały Ligi Narodów pomiędzy Holandią a Hiszpanią odbędą się 20 i 23 marca przyszłego roku. 21 marca Polacy meczem z Litwą rozpoczną zaś eliminacje do mistrzostw świata. Z Holandią lub Hiszpanią zmierzą się 4 września.