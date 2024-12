Tak Dziekanowski podsumował Probierza i szanse Polaków w el. MŚ 2026

Reprezentacja Polski w piątek 13 grudnia poznała rywali w eliminacjach mistrzostw świata 2026 r. Trafiła do grupy G, gdzie przyjdzie jej się zmierzyć z Maltą, Litwą, Finlandią oraz przegranym półfinału Ligi Narodów pomiędzy Holandią a Hiszpanią. Co jest w stanie ugrać z takimi rywalami?

Dariusz Dziekanowski nie skreśla reprezentacji Polski. Naprawdę to powiedział

Bardzo optymistycznie do sprawy podchodzi Dariusz Dziekanowski. - Szanse na wygranie grupy oceniam na 50 proc. Holandia (zdaniem Dziekanowskiego przegra z Hiszpanią - red.) będzie faworytem - powiedział w wywiadzie dla WP SportoweFakty. Warto przypomnieć, że na Euro 2024 Polacy przegrali z Holendrami 1:2, a z ostatnich pięciu bezpośrednich starć (wszystkie o punkty) cztery przegrali i jedno zremisowali (w Lidze Narodów 2022/23).

Jednocześnie 63-krotny reprezentant Polski raczej nie postrzega Finlandii i Litwy jako przeciwników równorzędnych dla Polaków. Ale ostrzega. - Nie możemy zapominać o naszych wpadkach. Nie tak dawno remisowaliśmy na Narodowym z Mołdawią i Czechami - przypomniał o wyjątkowo nieudanych eliminacjach Euro 2024.

Dariusz Dziekanowski zwrócił się do Michała Probierza. Padło jedno nazwisko

Aby tym razem drużyna narodowa spisała się, konieczne są działania ze strony Michała Probierza. - Jeśli trener przełamie naszą niemoc i stworzy zespół, co do tej pory się nie udawało, możemy pokrzyżować szyki wyżej notowanemu rywalowi. Mam nadzieję, że w reprezentacji nastąpi jakiś przełom - stwierdził Dziekanowski, który ma więcej zastrzeżeń do selekcjonera. Apeluje też o powołanie jednego zawodnika.

- Trener nie powinien wmawiać nam, że idziemy dobrą drogą, po porażkach w ważnych meczach dla reprezentacji. Mam nadzieję, że przed eliminacjami zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski i zostanie przeprowadzona dobra selekcja. Przede wszystkim liczę, że trener nie będzie obrażał się na Casha. Należy również przestać mówić o ofensywie, a zacząć o dobrym balansie pomiędzy atakiem i obroną - podsumował.

Reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje od domowych meczów z Litwą (21 marca) i Maltą (24 marca). Z Holandią lub Hiszpanią pierwszy raz zagra dopiero 4 września.