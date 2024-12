Koniec spekulacji. Tak ma wyglądać przyszłość Lewandowskiego w kadrze

W piątek 13 grudnia odbyło się losowanie mistrzostw świata 2026, które odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Reprezentacja Polski trafiła do grupy G z Finlandią, Litwą, Maltą i przegranym rywalizacji w ćwierćfinale Ligi Narodów między Holandią a Hiszpanią.

Selekcjoner polskiej kadry Michał Probierz przyznał, że nie ma dla niego znaczenia, z kim przyjdzie nam zagrać: Holandią czy Hiszpanią. - Trzeba spokojnie podejść, by wygrać tę grupę - oznajmił po losowaniu, na co dość mocno zareagował Zbigniew Boniek. "Ale dla nas ma, drogi trenerze... Granie z Hiszpanią to coś innego niż granie przeciwko Holandii. Jak trener tego nie rozróżnia, to trochę mnie to martwi" - napisał na X.

Zbigniew Boniek rozwinął swój komentarz nt. losowanie na kanale Prawda Futbolu. W rozmowie z Romanem Kołtoniem zwrócił uwagę na... Roberta Lewandowskiego. Zdaniem byłego prezesa PZPN grupa eliminacji MŚ mogła mieć wpływ na decyzję kapitana o dalszej grze w kadrze.

- Jedna rzecz jest pewna: ta grupa powoduje, że Robert Lewandowski na pewno będzie dalej grał w reprezentacji. Robert jest nastawiony na bicie rekordów, a ta grupa sprawia, że może nabić kolejną liczbę meczów, mieć szansę pojechać na wielką imprezę i zrobić coś dla polskiej piłki. A przede wszystkim, ci rywale dają mu pewność, że jak będzie wszystko normalnie, to zdobędzie z 8-10 bramek. Dwumecze z Litwą, Maltą czy Finlandią, jeżeli mamy wygrać, to Robert Lewandowski musi być na liście strzelców - powiedział Boniek.

- Lewandowski będzie miał już 37 lat, a w roku rozgrywania mistrzostw świata już 38. To jest dużo jak na środkowego napastnika. To powoduje, że musimy reprezentację dalej budować wokół Lewandowskiego, bo on na 100 proc. będzie dalej grał w kadrze - podsumował.

Reprezentacja Polski eliminacje do mistrzostw świata rozpocznie w marcu 2025 roku od dwóch domowych meczów z Litwą i Maltą.