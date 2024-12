Probierz otwarcie o problemach kadry. "Ten rok to dobra lekcja"

Michał Probierz pracuje z reprezentacją Polski od jesieni 2023 roku. W tym czasie awansował na Euro, ale tam nie wyszedł z grupy, a na domiar złego spadł z drużyną narodową do dywizji B w Lidze Narodów. Jego osoba znajdowała się pod ostrzałem krytyki, ale wygląda na to, że w 2025 rok wejdzie w roli selekcjonera.

Probierz po losowaniu. Padły ważne słowa

Szkoleniowiec w piątek dowiedział się z kim przyjdzie mu się mierzyć w przyszłorocznych eliminacjach do mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. W rozmowie z portalem Meczyki.pl nie pokusił się o ocenę kończącego się roku kalendarzowego kadry.

- Tyle ocen było dziennikarskich, że to zostawię dla was. Ja swoje mam, mówię, opowiadam, a dziennikarzy zostawiam, bo to jest wasza praca - odpowiedział na pytanie Tomasza Włodarczyka.

Probierz był bardziej konkretny w innym ważnym temacie. Wskazał, co jego zdaniem jest kluczem do dalszego rozwoju reprezentacji. Przyznał, że chciałby, aby w nowym roku zawodnikom dopisywało zdrowie, które zwłaszcza w listopadzie mocno zdziesiątkowało kadrę.

- Ważny jest potencjał, żeby zdrowi zawodnicy byli. Tak jak nam powypadali w listopadowym okienku, to się rzadko zdarza. Dlatego tu też wiemy - żeby zawodnicy po pierwsze byli zdrowi. Widzimy kontuzję Piątkowskiego, który wypadł na pięć tygodni. Taras Romanczuk wyeliminowany do końca sezonu, Janek Bednarek jeszcze nie wrócił. Ważne, żeby ci zawodnicy zaczęli grać. Poczekamy jak się to okienko zamknie. Ten rok na pewno jest dobrą nauką - przyznał Probierz.

- Patrzymy na zawodników. To samo z Mattym Cashem, gdzie ja ciągle słyszę, że go nie powołuję, a on na trzech zgrupowaniach miał kontuzje. Rozumiem, że jest krytyka, ale musi to być ocena rzetelna - dodał. Przyznał także, że nie zamyka się na nikogo i nie jest uprzedzony.

Pierwsze mecze reprezentacji Polski w nowym roku już w marcu. Biało-Czerwoni rozpoczną eliminacje od domowych starć z Litwą i Maltą.