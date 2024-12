Kulesza zabrał głos po losowaniu. Jaśniej się nie da

Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo trudny czas, bo jako pierwsza drużyna odpadła z Euro oraz nie utrzymała się w Dywizji A Ligi Narodów. Przez to wokół kadry stworzyła się gęsta atmosfera, z którą próbuje sobie poradzić selekcjoner Michał Probierz i prezes PZPN Cezary Kulesza.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęśliwe losowanie reprezentacji Polski? Probierz ostrzega

Cezary Kulesza po losowaniu grup el. MŚ 2026: To będzie kluczowe

W piątek 13 grudnia odbyło się losowanie mistrzostw świata 2026, które odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Biało-Czerwoni trafili do grupy G z Finlandią, Litwą, Maltą i przegranym rywalizacji w ćwierćfinale Ligi Narodów między Holandią a Hiszpanią. Bezpośredni awans zagwarantują sobie zwycięzcy każdej z 12 eliminacyjnych grup. Zespoły z drugich miejsc będą rywalizować w barażach.

Faworytami do bezpośredniego wyjścia z grupy nie jesteśmy, ale prezes PZPN Cezary Kulesza patrzy z optymizmem w przyszłość. – Szanujemy każdego rywala, ale naszym celem są zwycięstwa i awans na mundial. Niezależnie od tego, czy zmierzymy się z Holandią, czy Hiszpanią, to oni będą faworytami grupy, ale wierzymy w nasze możliwości. Kluczowe będą koncentracja, determinacja i gra do ostatniego gwizdka – ocenił losowanie grup.

Cezary Kulesza: Pokazaliśmy, że potrafimy walczyć z najlepszymi

Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej zaapelował przy okazji o nielekceważenie rywali, bo niedawno skończyło się to nie najlepiej. – Poza rywalem z pierwszego koszyka, trafiliśmy na teoretycznie słabszych przeciwników, z którymi statystycznie mamy dobre wyniki. Niedawny mecz z Mołdawią w Kiszyniowie przypomniał nam jednak, że brak pełnej koncentracji może kosztować utratę punktów. Dlatego najważniejsze jest to, aby do każdego spotkania podejść z maksymalnym zaangażowaniem i szacunkiem dla przeciwnika – podkreślił.

– Musimy jeszcze poczekać na rozstrzygnięcie rywalizacji Hiszpanii z Holandią, wtedy poznamy komplet naszych rywali. Niezależnie jednak od tego, z kim zagramy, to oni będą faworytem, to drużyny najwyższej klasy. Nie zamierzamy jednak składać broni i zrobimy wszystko, aby zaprezentować się jak najlepiej. Z Holandią mierzyliśmy się ostatnio na mistrzostwach Europy i momentami pokazaliśmy, że potrafimy powalczyć z najlepszymi. Teraz również musimy udowodnić to na boisku – zakończył.

Terminarz meczów eliminacji MŚ 2026:

Mecze eliminacji do mistrzostw świata 2026 zaplanowane są między 21 marca a 18 listopada 2025 roku. Czterozespołowe grupy (A-F) rozpoczną zmagania od terminów wrześniowych. Z kolei baraże rozegrane zostaną 26 marca 2026 (półfinał) i 31 marca (finał).

Zobacz też: Jednoznaczne komentarze ekspertów po losowaniu Polski. Już wydali wyrok