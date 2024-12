Trwa losowanie el. mistrzostw świata 2026. Reprezentacja Polski znajduje się w drugim koszyku i z niecierpliwością oczekuje na to, z kim zmierzy się za parę miesięcy. Wiemy już, że czeka nas konfrontacja z przegranym z ćwierćfinału Hiszpania - Holania. Dodatkowo naszymi rywalami będą Finlandia oraz Litwa. Na to wydarzenie wybrał się do Zurychu selekcjoner Michał Probierz, który spotkał się z "nowym kolegą".

Tylko spójrzcie, obok kogo usiadł Probierz. "Nowy kolega"

Reprezentacja Polski poległa ostatnio dwukrotnie w Lidze Narodów z Portugalią, która kompletnie nas zdominowała. Mimo to selekcjoner Roberto Martinez docenił naszego trenera. - Polska jest zespołem, który lubi podejmować ryzyko, a trener Probierz ma jasne pomysły, bardzo mi się to podoba. Przyszedł w trudnym momencie, a udaje mu się osiągać dobre wyniki - przekazał w październiku, prawiąc komplementy Probierzowi.

Ten również niejednokrotnie pozytywnie wypowiadał się o 51-latku. Najwyraźniej mają świetny kontakt, co można wywnioskować po tym, co zobaczyliśmy podczas piątkowego losowania. Probierz usiadł właśnie obok Hiszpana, skąd wnikliwie obserwował wyniki losowania.

Portugalia rozegra w marcu ćwierćfinał Ligi Narodów z Danią. Jeśli uda jej się awansować, to trafi do grupy F el. MŚ z Węgrami oraz Irlandią. Gdyby jednak okazało się inaczej i Portugalczycy odpadliby z rywalizacji, to w eliminacjach mundialu zagrają z Grecją i Szkocją.

