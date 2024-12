Jednoznaczne komentarze ekspertów po losowaniu Polski. Już wydali wyrok

Wszystko jasne! Przegrany starcia Hiszpania - Holandia, a także Finlandia, Litwa i Malta - to rywale reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Jak na takie rozstrzygnięcie zareagowali eksperci? Byli dość mocno podzieleni. Dla jednych to dobre losowanie, zbliżające nas do gry w barażach, a dla innych dość pechowe. Przeraził ich szczególnie pierwszy przeciwnik.

