Oto rywale Polski w eliminacjach do MŚ 2026. Zaczęło się najgorzej

- Czekamy na to, co nam los przyniesie - tak brzmiał głos z Polskiego Związku Piłki Nożnej przed piątkowym losowaniem grup eliminacyjnych do kolejnej edycji mistrzostw świata. Polska mogła trafić do pierwszego koszyka w przypadku awansu do ćwierćfinału play-off Ligi Narodów, ale zamiast tego spadła z dywizji A. Przed losowaniem znalazła się zatem w drugim koszyku, więc mogła trafić na absolutnych gigantów z pierwszego koszyka.

Piątkowe losowanie było inne niż wszystkie. Jeszcze kilka dni przed ceremonią wydawało się, że znamy już wszystkie zasady, natomiast potem doszło do kilku zmian. Przyznamy szczerze: ciężko się w tym odnaleźć, bo mieliśmy tutaj różne współrzędne - od geopolitycznych, po klimatyczne. Dodatkowo należy tutaj dodać kwestię play-off Ligi Narodów, bo zwycięzcy i przegrani z poszczególnych par zostali przydzieleni do innych grup.

Co istotne - bezpośredni awans na mistrzostwa świata wywalczą wyłącznie zwycięzcy 12 grup. W barażach znajdą się drużyny z drugich miejsc, a awans poprzez baraże uzyskają cztery reprezentacje. Do grona drużyn w barażach dołączą cztery zespoły z najwyższym rankingiem w Lidze Narodów.

Oto rywale Polaków w walce o mundial 2026. Wielkie hity

Ostatecznie Polska trafiła do grupy G, zawierającej pięć zespołów, co oznacza, że rozpocznie rywalizację w eliminacjach w marcu przyszłego roku. Rywalami Biało-Czerwonych będą Finlandia, Litwa, Malta, a przede wszystkim, z pierwszego koszyka, przegrany z pary Hiszpania - Holandia w play-off Ligi Narodów. Polskę wylosowała Ariane Hingst, była niemiecka piłkarka, która zdobyła mistrzostwo świata w 2003 i 2007 r.

Jeśli chodzi o ostatnie pojedynki z potencjalnymi rywalami z pierwszego koszyka, to z Holandią Biało-Czerwoni grali ostatnio podczas Euro 2024 i przegrali 1:2. Wtedy na gola Adama Buksy odpowiedzieli Cody Gakpo oraz Wout Weghorst. Holandia ostatecznie dotarła do półfinału Euro, ale tam lepsi okazali się Anglicy. Z kolei ostatni mecz Polski z Hiszpanią to grupa Euro 2020. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a na trafienie Alvaro Moraty zareagował Robert Lewandowski. Ostatecznie Polska nie wyszła z grupy.

Ostatni mecz między Polską a Finlandią odbył się 7 października 2020 roku w Gdańsku. Wtedy Biało-Czerwoni wygrali 5:1, a hat-trickiem popisał się Arkadiusz Milik. Łącznie Polska zagrała z Finlandią dziesięć meczów w eliminacjach ME i MŚ, i przegrała tylko dwukrotnie.

Z Litwą o punkty Polska zagra za to po pierwszy raz w historii. Ostatni bezpośredni mecz to 12 czerwca 2018 r. i sparing na Stadionie Narodowym. Tam Polska wygrała 4:0 po dublecie Lewandowskiego i trafieniach Dawida Kownackiego oraz Jakuba Błaszczykowskiego.

Z Maltą Biało-Czerwoni zagrają po raz piąty i szósty w historii. Ostatni mecz odbył się ponad 20 lat temu, 11 grudnia 2003 r. Polska wygrała 4:0 po golach Jarosława Bieniuka, Sebastiana Mili, Adriana Sikory oraz Marcina Burkhardta.

Grupy el. MŚ 2026:

Grupa A:

Zwycięzca pary Niemcy - Włochy w Lidze Narodów Słowacja Irlandia Północna Luksemburg

Grupa B:

Szwajcaria Szwecja Słowenia Kosowo

Grupa C:

Przegrany pary Portugalia - Dania w Lidze Narodów Grecja Szkocja Białoruś

Grupa D:

Zwycięzca pary Francja - Chorwacja w Lidze Narodów Ukraina Islandia Azerbejdżan

Grupa E:

Zwycięzca pary Hiszpania - Holandia w Lidze Narodów Turcja Gruzja Bułgaria

Grupa F:

Zwycięzca pary Portugalia - Dania w Lidze Narodów Węgry Irlandia Armenia

Grupa G:

Przegrany pary Hiszpania - Holandia w Lidze Narodów Polska Finlandia Litwa Malta

Grupa H:

Austria Rumunia Bośnia i Hercegowina Cypr San Marino

Grupa I:

Przegrany pary Włochy - Niemcy w Lidze Narodów Norwegia Izrael Estonia Mołdawia

Grupa J:

Belgia Walia Macedonia Północna Kazachstan Liechtenstein

Grupa K:

Anglia Serbia Albania Łotwa Andora

Grupa L:

Przegrany pary Francja - Chorwacja w Lidze Narodów Czechy Czarnogóra Wyspy Owcze Gibraltar

Terminarz meczów eliminacji MŚ 2026*:

1. kolejka: 21-22 marca 2025,

2. kolejka: 24-25 marca 2025,

3. kolejka: 6-7 czerwca 2025,

4. kolejka: 9-10 czerwca 2025,

5. kolejka: 4-6 września 2025,

6. kolejka: 7-9 września 2025,

7. kolejka: 9-11 października 2025,

8. kolejka: 12-14 października 2025,

9. kolejka: 13-15 listopada 2025,

10. kolejka: 16-18 listopada 2025.

* - zespoły z grup A-F (grupy czterozespołowe) rozpoczną rywalizację od terminów wrześniowych