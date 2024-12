Tak Probierz skomentował wyniki losowania. Zero wątpliwości

Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo słaby okres. W pięciu ostatnich meczach zdobyła zaledwie jeden punkt, a straciła łącznie 14 bramek. Wielu uważa, że Michał Probierz za dużo próbuje zaskakiwać, z czego bierze się chaos w naszym zespole. Trzeba przyznać, że najbardziej zawodzi linia obrony. Można się też przyczepić do kapitana Roberta Lewandowskiego, który w ostatnich miesiącach rzadko trafia do bramki w barwach narodowych. Zbliżający się mundial w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych będzie prawdopodobnie ostatnim w jego karierze. Czas pokaże, czy uda się na niego w ogóle zakwalifikować.

Probierz skomentował losowanie eliminacji MŚ 2026. Wymowne słowa

Wiemy już, że w el. MŚ 2026 zmierzymy się w grupie z Finlandią, Litwą, Maltą oraz przegranym rywalizacji w ćwierćfinale Ligi Narodów między Holandią a Hiszpanią. Tuż po zakończeniu losowania selekcjoner Michał Probierz skomentował to, co stało się w Zurychu. Nie uważa, że tym razem brakło nam szczęścia, spoglądając na rywali.

- Zawsze różnie to bywa, trzeba na spokojnie do tego podejść. Przed losowaniem Euro 2024 wszyscy już byli myślami na turnieju, a musieliśmy wygrać baraże. W trakcie wydarzenia sztab przesyłał już analizy naszych rywali. Wiemy o nich trochę i czekają nas ciekawe mecze. Miejmy nadzieję, że ostatnie spotkania, które rozegraliśmy, przełożą się na doświadczenie - przyznał na antenie serwisu Meczyki.pl.

Probierz wspomniał o Roberto Martinezie. I nagle parsnknął śmiechem

Na ten moment nie wiadomo, czy zmierzymy się z mistrzami Europy, czy z Holandią, z którą mieliśmy okazję grać na Euro 2024. Michał Probierz zaznacza, że nie ma to dla niego znaczenia, kto będzie naszym rywalem, gdyż trzeba będzie po prostu z nim wygrać. Wielu fanów chętnie zobaczyłoby jednak rewanż z Holandią, zwłaszcza po tym, jak wyglądał mecz w czerwcu.

- Nie da się powiedzieć, czy zagramy tak samo. Trzeba spokojnie podejść, by wygrać tę grupę. Jak popatrzymy na inne zestawienia, to również są to wymagające grupy. Ale nie zaprzątamy sobie głowy innymi i skupiamy się na sobie - zadeklarował. - Przygotowania do Ligi Narodów były dobrym materiałem na przyszłość. Wierzę w tę reprezentację i nie zgodzę się w wieloma ekspertami, że nie robimy progresu. Robimy bardzo dużo, dlatego wierzę, że te eliminacje będą wygrane - oznajmił.

Probierz podkreślił też, że reprezentacja musi poprawić te elementy gry, które ostatnio szwankowały. I tutaj skupił się na dwóch rzeczach - skuteczności oraz na tym, by nie tracić bramek. - Mamy z tym największą bolączkę, a ostatnie mecze wyraźnie to obnażyły - skwitował dla TVP Sport, dodając, że ważne będzie również znalezienie podstawowym środkowych pomocników.

Probierz dostał również pytanie, czy zdążył już porozmawiać z którymś z selekcjonerów. - Tak, siedzieliśmy sobie z Roberto Martinezem i na bieżąco dyskutowaliśmy o całym losowaniu - podkreślił dumnie. Niedawno pisaliśmy właśnie, że nasz trener spotkał się w Zurychu z "nowym kolegą". I wypalił, odpowiadając na pytanie odnośnie do "poziomu komplikacji podczas losowania". - Wydaje mi się, że nikt tego nie rozumiał, trudne było to losowanie - podsumował żartobliwie.