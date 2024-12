Zbigniew Boniek reaguje na to, co zrobił PZPN. Jaśniej się nie da

- Jeśli mali ludzie biorą się za wygumkowanie jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy, to już nie jest biznes, tylko coś osobistego. Jak znam Zbigniewa Bońka, to on to sobie dobrze zapamięta - tak Janusz Basałaj zareagował na to, że w okolicznościowym filmie o historii polskiej piłki nożnej zabrakło Zbigniewa Bońka. Teraz głos w mediach społecznościowych zabrał sam 68-latek, który zwrócił uwagę na co innego.

