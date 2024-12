Sukces Polek dotarł do Hiszpanii. Tak nazwali Pajor po awansie na ME

Reprezentacja Polski wygrała 1:0 z Austrią po bramce Ewy Pajor i ograła rywalki 2:0 w dwumeczu. Dzięki temu Biało-Czerwone pierwszy raz w historii awansowały nie tylko na mistrzostwa Europy, ale w ogóle na turniej międzynarodowy w seniorskiej piłce. Ten ogromny sukces oczywiście zauważono w innych krajach. Na przykład w Hiszpanii, gdzie na co dzień gra Pajor.

W Hiszpanii zwrócili uwagę na historyczny awans Polek na Euro. Bohaterką Ewa Pajor

- To jest najszczęśliwszy dzień mojej kariery - powiedziała po awansie na mistrzostwa Europy Ewa Pajor i to właśnie te słowa zwróciły uwagę "Mundo Deportivo". Hiszpanie wprost napisali, że powiedziała to "historyczna Pajor" i dodali, że "stała się wielką bohaterką w historycznym zwycięstwie nad Austrią, które pozwoliło po raz pierwszy zakwalifikować się na mistrzostwa Europy".

Dalej "MD" zwróciło uwagę, że w pierwszym meczu Pajor zaliczyła asystę, a w drugim pomogła utrzymać prowadzenie i "przypieczętować bilet na mistrzostwa". Zwrócono także uwagę na zachowanie napastniczki FC Barcelony po końcowym gwizdku spotkania.

"Pajor nie mogła powstrzymać emocji związanych z awansem i płakała na boisku w niekontrolowany sposób, dopóki nie została uściskana przez wszystkie koleżanki z drużyny" - opisano sytuację po zakończeniu meczu. "Świadome jej wkładu zawodniczki wsparły ją i złożyły jej zasłużony hołd" - dodano i okraszono wszystko zdjęciem napastniczki z polską flagą po awansie.

Losowanie grup Euro 2025 zaplanowano na 16 grudnia. Reprezentacja Polski trafiła do czwartego koszyka, a więc czekają ją zmagania z teoretycznie trudniejszymi przeciwniczkami. Tak prezentują się koszyki losowania:

Koszyk 1: Szwajcaria, Hiszpania, Niemcy, Francja

Koszyk 2: Włochy, Islandia, Dania, Anglia

Koszyk 3: Holandia, Szwecja, Norwegia, Belgia

Koszyk 4: Finlandia, Polska, Portugalia, Walia

Turniej zaplanowano pomiędzy 2 a 27 lipca 2025 roku w Szwajcarii. Tytułu mistrzowskiego bronić będą Angielki.