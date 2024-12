Reprezentacja Polski kobiet dokonała rzeczy historycznej. Biało-Czerwone we wtorek pokonały Austrię 1:0, a 2:0 w dwumeczu i awansowały na przyszłoroczne mistrzostwa Europy kobiet w piłce nożnej. Dla polskich piłkarek to pierwszy w historii awans na turniej tej rangi i absolutnie najlepszy wynik wszech czasów.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak dostał propozycję z Tańca z Gwiazdami! "Nie chcę, żeby żona czuła się niekomfortowo"

Co za słowa o meczu Austria - Polska. "Koniec komunizmu"

Oczywiście na tak ogromny sukces Polki czekały od lat, a piłka kobieca w naszym kraju traktowana była "po macoszemu". Teraz wreszcie pojawił się sukces, a na antenie TVP Sport padły o nim ważne słowa.

- Jest taka mapa, gdzie są kraje, które zagrały na MŚ i ME [kobiet]. 1989 r. to był czas zmiany, to był czas, kiedy wiele w Europie się zmieniło, ale jedno się nie zmieniło. Żelazna kurtyna futbolu kobiet była przez lata. Ale dzisiaj mogę powiedzieć: szanowni państwo, 3 grudnia 2024 r. skończył się w piłce nożnej kobiet komunizm - powiedziała Joanna Tokarska podczas transmisji ze spotkania.

Polska jest jednym z dwóch krajów wschodniej Europy, który awansował na wielki turniej w żeńskiej piłce - oprócz nas była to Ukraina. Dlatego też pada symboliczna "żelazna kurtyna" wspomniana przez Tokarską. Ekspertka podkreśliła tym ogromny sukces kadry i oparła to na faktach. Przy okazji nawiązała do słynnej frazy, która przeszłą do historii naszego kraju.

"Proszę państwa, 4 czerwca skończył się w Polsce komunizm" - mówiła Joanna Szczepkowska 28 października 1989 r. w "Dzienniku Telewizyjnym". Aktorka wskazała datę zaprzysiężenia rządu Tadeusza Mazowieckiego, która dla wielu jest właśnie symboliczną datą upadku komunizmu w Polsce.