Mistrzostwa Europy 2025. O której mecz Austria - Polska dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentantki Polski w piłce nożnej jeszcze nigdy nie awansowały do wielkiego turnieju. Teraz jednak mają na to wielką szansę. Już w środę mogą zagwarantować sobie miejsce na Euro 2025! Są właściwie o krok od realizacji celu.

