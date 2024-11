Włosi donoszą ws. reprezentacji Polski. Natychmiastowa reakcja PZPN

Reprezentacja Polski do doliczonego czasu gry meczu ze Szkocją miała pewne baraże o utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. Finalnie jednak gol Andy'ego Robertsona pogrążył Biało-Czerwonych, co skutkowało degradacją do niższej ligi. W związku z tym rozpoczęły się dywagacje o pożegnaniu selekcjonera Michała Probierza, ale z PZPN-u płynęły jasne komunikaty - szkoleniowiec zostanie na stanowisku.

Szokujące wieści z Włoch w sprawie Michała Probierza. Szybka reakcja w Polsce

Znany dziennikarz Gianluca Di Marzio na swojej stronie internetowej poinformował, że PZPN sonduje we Włoszech możliwość zatrudnienia znanego szkoleniowca na stanowisko selekcjonera. Chodziło o Marco Rossiego, który obecnie pracuje z reprezentacją Węgier. "Polska federacja chciałaby, aby prowadził Lewandowskiego i jego kolegów z drużyny, biorąc pod uwagę ostatnie nieprzekonujące wyniki" - czytamy u źródła.

Rzekomo PZPN miały przekonać wyniki Węgrów i dobra praca Rossiego, który pełni obecną funkcję od 2018 roku. Włoch miałby być rozwiązaniem na "problemy ostatnich czasów" i jednocześnie mocnym kandydatem do poprawy gry Polaków.

Jeszcze tego samego doniesienia te zdementował PZPN. "W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami medialnymi, dotyczącymi domniemanej możliwości zmiany na stanowisku selekcjonera seniorskiej kadry narodowej, PZPN informuje, że federacja nie prowadzi żadnych rozmów z jakimkolwiek szkoleniowcem" - napisała federacja w oficjalnym komunikacie.

13 grudnia reprezentacja Polski pozna rywali w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku. Rywalizacja w grupach pięciozespołowych zacznie się w marcu, a czterozespołowych we wrześniu 2025 roku.