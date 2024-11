Wybrali! Ależ informacje ws. Michała Probierza i reprezentacji Polski

W ostatnim czasie nad reprezentacją Polski ponownie zebrały się czarne chmury. Po Euro 2024, które zakończyło się dla nas już w fazie grupowej, zaufanie społeczne dla selekcjonera Michała Probierza oraz jego drużyny było dość wysokie, jednakże zostało ono zachwiane w ostatnich miesiącach z uwagi na postawę biało-czerwonych w Lidze Narodów.

