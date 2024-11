Wszystko jasne. Polacy mogą trafić do grupy śmierci

Michał Probierz, obejmując nieco ponad rok temu seniorską reprezentację Polski, żegnał się z pracą w kadrze młodzieżowej U21. Zastąpił go Adam Majewski, który w październiku świętował ze swoją drużyną awans do mistrzostw Europy, które w przyszłym roku odbędą się na Słowacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski w pogoni za Ronaldo! "Koniec jest gwałtowny"

Polacy mogą trafić do grupy śmierci

Biało-czerwoni przepustkę do europejskiego czempionatu zapewnili sobie w ostatnim meczu grupowym przeciwko Niemcom. Mimo wyniku do przerwy 1:3, w drugiej połowie udało się doprowadzić do remisu, dzięki czemu Polacy w grupie uplasowali się tuż za Niemcami. Z dorobkiem 16 punktów byli trzecią drużyną wśród wszystkich drużyn z drugich miejsc, co oznaczało bezpośredni awans bez konieczności gry w barażach.

Ostatnie zespoły, które powalczą na słowackich boiskach, poznaliśmy podczas listopadowej przerwy na kadrę, natomiast już 3 grudnia odbędzie się losowanie grup mistrzostw Europy. UEFA ogłosiła właśnie koszyki, z których reprezentacje będą losowane do czterech turniejowych grup. Polska trafiła do trzeciego koszyka.

KOSZYK 1 : Hiszpania, Anglia, Portugalia, Holandia

: Hiszpania, Anglia, Portugalia, Holandia KOSZYK 2 : Niemcy, Francja, Ukraina, Włochy

: Niemcy, Francja, Ukraina, Włochy KOSZYK 3 : Dania, Rumunia, Polska , Czechy

: Dania, Rumunia, , Czechy KOSZYK 4: Gruzja, Słowenia, Finlandia, Słowacja

"Już dziś wiadomo, że gospodarz Słowacja zagra w grupie A, gdzie będzie rozstawiona na pozycji A1, czyli zagra dwa spotkania grupowe (w tym mecz otwarcia) w Bratysławie. Pozostałe drużyny będą dolosowywane do poszczególnych grup według zasady – po jednej drużynie z każdego koszyka w każdej grupie" - informuje portal Łączy nas piłka.

Dla reprezentacji Polski U21 będą to pierwsze mistrzostwa Europy od 2019 roku. Turniej na Słowacji rozpocznie się 11 czerwca 2025 roku.