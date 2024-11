Fatalne wieści ws. Bednarka. Trener nie zostawił złudzeń

Bednarek to jeden z najważniejszych zawodników Southampton. W tym sezonie nie ominął go żaden mecz. Kontuzja reprezentanta Polski to duży problem dla beniaminka Premier League, który i tak nie ma łatwej sytuacji - po 11 kolejkach drużyna zajmuje ostatnie miejsce w lidze i ma zaledwie cztery punkty.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm przed PŚ w skokach. Zaskakujące obrazki

Trener zdradził szczegóły ws. kontuzji Bednarka. Wiadomo kiedy wróci

PZPN ogłosił po meczu Polska - Portugalia, że Bednarek doznał kontuzji kolana, ale nie jest ona zbyt poważna i potrwa około trzech tygodni. Teraz nowe informacje dotyczące urazu reprezentanta Polski przekazał trener Southampton Russell Martin. - Zawsze się martwimy o zdrowie Janka, gdy jedzie na zgrupowanie kadry. Teraz jest jednym z zawodników, który skończył z urazem. Rozmawialiśmy niedługo po meczu i Janek martwił się o swoje kolano. Na szczęście okazało się, że uraz nie jest tak poważny jak się obawialiśmy. Mamy nadzieję, że wyzdrowieje tydzień-dwa przed Aaronem, ale obu ominie seria kilku spotkań i zrobimy wszystko, żeby wrócili szybko do gry - powiedział.

Chodzi o Aarona Ramsdale'a - bramkarza Southampton. Golkipera ma ominąć pięć najbliższych spotkań ligowych - z Liverpoolem (24.11), z Brighton (29.11), z Chelsea (4.12), z Aston Villą (7.12) i Tottenhamem (15.12). To oznacza, że według szkoleniowca jest szansa na powrót obrońcy do gry już na mecz z Aston Villą. Zgadza się to z pomeczowym raportem zdrowotnym opublikowanym przez PZPN.

W najbliższą niedzielę osłabiony beniaminek zagra u siebie z Liverpoolem. Nawet w najmocniejszym zestawieniu nikt nie dawałby Southampton większych szans na końcowy sukces. Liverpool to lider Premier League i drużyna, która nie przegrała meczu od 14 września.