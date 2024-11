To dlatego Lewandowski nie przyjechał na kadrę. Prawda wyszła na jaw

Robert Lewandowski podczas meczu FC Barcelony z Realem Sociedad doznał urazu pleców, co widoczne było już na boisku, a także po zakończeniu rywalizacji. Klubowi lekarze zbadali Polaka i uznali, że potrzebuje on co najmniej 10 dni przerwy od treningów. W związku z tym nie pojawił się on na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Przekazali szczegóły o kontuzji Roberta Lewandowskiego. "Mogło dojść do złamania"

- Robert ma lekki uraz - mówił selekcjoner Michał Probierz o absencji kapitana na zgrupowaniu. Nie wszyscy mogli jednak uwierzyć, że Lewandowski faktycznie nie mógł pojawić się na boisku. Pojawiały się m.in. głosy o tym, że powinien grać pomimo bólu i pomóc reprezentacji. "Plecy już nie bolą" - pisali kibice, kiedy Anna Lewandowska udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie z mężem.

Absurdalne zarzuty wobec Lewandowskiego odparł lekarz reprezentacji Polski. - Robert miał ewidentne naderwanie malutkich mięśni między wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa lędźwiowego. Badania przeprowadzone w klubie jasno wskazały, że nie będzie w stanie pomóc nam w listopadowych meczach - wyjaśnił Jacek Jaroszewski w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

- Są urazy, przy których po sztucznym wyłączeniu danego miejsca, można grać bez ryzyka. Są takie, w przypadku których jest niewielkie ryzyko. A są też takie, gdy blokady nie bierze się pod uwagę. To był ten trzeci przypadek. Blokada nie wchodziła w grę. Mogłoby dojść do złamania wyrostka kręgu. Ciągnęłoby się to za nim nawet miesiącami - dodał lekarz reprezentacji Polski.

Tym samym Jaroszewski rozwiał wątpliwości w sprawie urazu Roberta Lewandowskiego i rzekomych symulacji, czy specjalnego opuszczenia zgrupowania reprezentacji. Według hiszpańskich mediów napastnik nie wyjdzie na boisko w pierwszym składzie na mecz Barcelony z Celtą Vigo.