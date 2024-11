Kulesza ruszył do piłkarzy po meczu Polska - Szkocja. Oto co powiedział

Reprezentacja Polski po porażce 1:2 ze Szkocją spadła do Dywizji B Ligi Narodów i od wtorku w naszym kraju trwa wiele dyskusji i debat nt. stanu kadry oraz jej perspektyw pod wodzą Michała Probierza. - Nie chcę tego deklarować przez telefon. Na pewno najpierw porozmawiam z trenerem Probierzem - powiedział Sport.pl prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza o pozostaniu Probierza na eliminacje do mistrzostw świata w 2026 roku.

Piłkarze, Michał Probierz i Cezary Kulesza w szatni zareagowali na porażkę ze Szkocją

Piłkarze już rozjechali się do swoich klubów, a selekcjoner pewnie dokonuje analizy tego, co wydarzyło się podczas listopadowego zgrupowania. Tradycyjnie po kolejnym meczu kadry pojawił się też vlog na kanale Łączy Nas Piłka. Przedstawiono w nim m.in., co działo się w szatni reprezentacji Polski po zakończonym meczu ze Szkocją. - W pi**u, ja pie***le, w 3. minucie 93. ku**a strzały - mówili kadrowicze. Następnie głos zabrał Michał Probierz.

- Panowie, życie piłkarza jest bolesne, to nie ma... Nikt się nie będzie rozczulał. Tak to jest. Zabrakło nam cwaniactwa po prostu. Tego momentu, w którym trzeba utrzymać trochę tę piłkę. Głowy do góry. Taki jest panowie sport. Taki jest sport. W sporcie też trzeba umieć przegrać i nie sztuką jest teraz szukać winnych, czy coś. Sami zaje****śmy po prostu wszystko. Głowy do góry, dzięki - powiedział.

Po chwili w szatni pojawił się też prezes PZPN-u Cezary Kulesza. - Panowie, chciałem podziękować za ostatni mecz w tym roku. Ostatni mecz... No trudno, kurde, głowa do góry. Wiem, że to boli, bo to półtorej minuty. Przed nami eliminacje mistrzostw świata, w grudniu losowanie. Walczymy dalej - przekazał krótko Kulesza.

W grudniu Polska pozna rywali w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku, a pierwsze mecze może rozegrać w nich w marcu przyszłego roku. Jeśli jednak trafi do grupy czterozespołowej, to eliminacje wtedy rozpoczną się dopiero we wrześniu.