Wszystko jasne! Oni zajmą miejsce Polaków w Dywizji A. Oto tabela Ligi Narodów

Liga Narodów tym razem nie okazała się szczęśliwa dla reprezentacji Polski, która nie zdołała utrzymać się w Dywizji A. W kolejnej edycji będzie rywalizowała w Dywizji B, gdzie właśnie zapadły najważniejsze rozstrzygnięcia. Wiadomo, kto poza Anglią i Norwegią wywalczył bezpośredni awans do elity, kto będzie grał w barażach, a kto spada do Dywizji C. Ostatnia seria gier przyniosła kilka sensacyjnych rozstrzygnięć.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl