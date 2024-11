Lewandowski ogłosił, kiedy przejdzie na emeryturę. Wyznaczył jeden moment

- Na Euro dopiero przez baraże, z Euro jako pierwsi do domu, a w Lidze Narodów piętro niżej - taki to był rok polskiej reprezentacji. Na szczęście zaraz po spadku selekcjoner obwieścił, że idziemy w dobrym kierunku. Aż strach, dokąd dotrzemy - komentuje dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak.

REKLAMA

Zobacz wideo "To nie brzmi głupio". Zieliński odpowiada dziennikarzom

Lewandowski szczerze o emeryturze

W obu ostatnich spotkaniach gorzkiej jesieni polskiej piłki nie zagrał kontuzjowany Robert Lewandowski. Choć ten temat nie jest często podnoszony, to należy mieć na uwadze, że takie scenariusze mogą zdarzać się coraz częściej. Aż w końcu staną się smutną rzeczywistością każdego zgrupowania.

Lewandowski w sierpniu skończył 36 lat i nie każdy zawodnik w tym wieku jest w stanie wytrzymywać obciążenia intensywnego futbolu. Na tę kwestię uwagę zwrócił niedawno "Forbes", który w rozmowie z Polakiem zapytał go o kwestię zbliżającego się z każdym dniem zakończenia przez niego kariery.

- Sądząc po jego początku tego sezonu, Lewandowski nie ma zamiaru zwalniać tempa. W swoich pierwszych 17 występach zdobył 19 bramek, w tym swojego 99. gola w Lidze Mistrzów" - zauważyli dziennikarze wspomnianego źródła, ale nie uciekli od tematu zawieszenia butów na kołku. Co w tej sprawie miał do powiedzenia kapitan Biało-Czerwonych?

- Jeśli jesteś mentalnie przygotowany na emeryturę, to nie będzie problemu z rozpoczęciem nowego życia, innego życia. Nie chcę mówić, które będzie lepsze. Ale myślę, że moje życie po zakończeniu kariery (zawodniczej) również będzie piękne - odpowiedział.

Odniósł się także do konkretnego umiejscowienia swojego zakończenia kariery w czasie. - W moim wieku wiem, że wkrótce - dwa, trzy lata, nie wiem dokładnie - to się skończy, to się skończy. Obudzę się pewnego dnia i poczuję, że nie chcę iść na trening, to będzie pierwszy moment, aby zacząć myśleć o przejściu na emeryturę - przyznał.

Robert Lewandowski jest 156-krotnym reprezentantem Polski. Zdobył dla niej 84 gole. W obu klasyfikacjach jest rekordzistą.