Łukasz Skorupski to Ślązak z krwi i kości urodzony w Zabrze. To właśnie w akademii miejscowego Górnika stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Miejsce w bramce seniorskiego zespołu wywalczył przed sezonem 2011/12 za kadencji Adama Nawałki. Po dwóch latach był gotowy na podbój zagranicznych lig. Za 890 tysięcy euro - kwota według portalu Transfermarkt - trafił do wielkiej AS Romy.

Skorupski w końcu pękł. "Nie chcę tych milionów"

Wówczas trenerem Rzymian był Rudi Garcia, a pierwszym bramkarzem Morgan De Sanctis. Młodemu polskiemu bramkarzowi trudno było się przebić i nie podnosił się z ławki rezerwowych aż do dwóch ostatnich kolejek Serie A. Wtedy to Skorupski zadebiutował, grając przeciwko Juventusowi w przegranym 0:1 meczu. Taki sam wynik padł w kolejnym spotkaniu przeciwko Genoi, w którym Polak także zagrał.

Nie zwiastowało to jednak nic pozytywnego. W kolejnym sezonie Skorupski również był rezerwowym. Zagrał w raptem trzech meczach. Okazuje się, że był to bardzo trudny okres dla golkipera. Anegdotą z tych czasów podzielił się Mateusz Borek.

- Skorupski, podobnie jak wielu zawodników Górnika, był kiedyś pod opieką ś.p. Krzysia Maja. Krzysiu musiał kilka razy gasić pożar po młodzieńczych wybrykach piłkarzy Górnika - zaczął Borek, który usłyszał od Maja niesamowitą historię. - Pojechał Skorupski, siedział na ławce, zadzwonił do Krzyśka i powiedział: "wiesz co, ja nie chcę tych milionów". Ja wracam, ja już nie będę grał w piłkę. Wracam do siebie na Śląsk i chcę pracować w kopalni. W ogóle mnie nie interesuje jakaś AS Roma i to, że co tydzień nie wychodzę w Serie A - podsumował dziennikarz w programie na Kanale Sportowym.

W kolejnych latach Łukasz Skorupski wyrobił sobie niesamowitą markę na włoskich boiskach. Przez dwa lata grał na wypożyczeniu w Empoli, aż w końcu trafił do Bolonii, gdzie występuje od siedmiu sezonów. W sumie w Seria A ma na swoim koncie 287 spotkań.