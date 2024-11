Tak Niemcy piszą o reprezentacji Polski bez Lewandowskiego. Króciutko

Robert Lewandowski doznał kontuzji pleców w meczu Real Sociedad - FC Barcelona (0:1) i z tego powodu opuścił listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Ta bez swojego kapitana spisała się słabiutko i po dwóch porażkach (bilans bramkowy 2-7) pożegnała się z dywizją A Ligi Narodów. Absencja napastnika oraz postawa polskiej kadry to tematy opisywane w niemieckich mediach.

"Robert Lewandowski i Polska spadają". Niemcy piszą o katastrofie kadry pozbawionej kapitana

"Gorzka rzeczywistość: Robert Lewandowski i Polska spadają" - ogłosił portal t-online.de. "Przed ostatnimi w tym roku spotkaniami międzynarodowymi Polska dążyła do ćwierćfinału Ligi Narodów. Dwa mecze później spadła. W kolejnej edycji Ligi Narodów zagra tylko w dywizji B" - wymownie podsumowano.

W tekście przypomniano, że listopadowe porażki są kontynuacją czarnej serii drużyny Michała Probierza. "Zdobyli tylko jeden punkt w pięciu ostatnich spotkaniach. Jedyne zwycięstwo Polacy uzyskali w pierwszej kolejce w Szkocji (3:2), w dramatyczny sposób: po rzucie karnym w siódmej minucie doliczonego czasu gry" - zauważono.

"Bez Roberta Lewandowskiego Polska spadła". Niemcy cytują gorzkie słowa Michała Probierza

O meczu Polska - Szkocja napisał także portal fussballeck.com. "Bez Roberta Lewandowskiego: Tak Polska spadła" - czytamy. "To był dramat ostatniej minuty dla gospodarzy w poniedziałkowy późny wieczór w Warszawie. Polska, która musiała radzić sobie bez najlepszego strzelca w historii Roberta Lewandowskiego, teraz musi grać o awans" - dodano.

Polakom nie pomógł nawet "gol-marzenie" Kamila Piątkowskiego, gdyż na koniec "bitwa została przegrana". Przypomniano, że była to dla nich trzecia porażka w 13. meczu ze Szkotami (poza tym cztery zwycięstwa i sześć remisów), a stracone gole nr 15 i 16 to najgorszy wynik w całej LN obok Bośni i Hercegowiny (która we wtorek jeszcze zagra z Holandią). A na koniec przywołano pomeczową wypowiedź Michała Probierza: - To była gorzka lekcja dla mnie i zespołu.

Kolejne mecze reprezentacja Polski, być może już z Robertem Lewandowskim w składzie, rozegra w marcu w przyszłego roku. A 13 grudnia pozna przeciwników w eliminacjach MŚ 2026.