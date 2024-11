Ależ kadra Probierza ma silną psychikę. Na to właśnie czekaliśmy

— Zagraliśmy najlepszy mecz w tej Lidze Narodów. Mieliśmy bardzo dużo szans, zabrakło szczęścia i lepszego wykończenia — mówił po przegranym meczu ze Szkocją piłkarz reprezentacji Polski, Jakub Kamiński. — Gdybyśmy mieli trochę szczęścia, to rozmawialibyśmy o innym wyniku. Mogło być 4:2, 6:2, 5:3. My powinniśmy wygrać to spotkanie — to z kolei Piotr Zieliński.

Reprezentacja okiem kadrowiczów: Wszystko idzie w dobrym kierunku

— Mieliśmy wiele momentów w tej Lidze Narodów, że graliśmy naprawdę dobry futbol — przekonywał Jakub Moder. A o meczu ze Szkocją mówił: — Rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie.

O swojej grze dodał: Zagrałem dobrze.

— Na pewno pozytywnie oceniałbym nasze występy. Oczywiście brakło trochę wyników - nie tracił rezonu Kiwior.

— Ja nie boję się tego powiedzieć, byliśmy lepsi dzisiaj niż Szkoci. Wynik tego nie odzwierciedla, ale tak było — bezkompromisowo wygłosił Tymoteusz Puchacz.

To tylko wybrane wypowiedzi, ale nie tendencyjnie. Wręcz przeciwnie. Taki był ogólny wydźwięk sądów naszych piłkarzy o meczu ze Szkocją i całej kadrze pod wodza Michała Probierza. Owszem coś tam szwankuje nam w obronie. Tracimy za dużo bramek. Ale ogólnie idziemy w dobrym kierunku. Nie ma co się martwić.

W mediach narracja: katastrofa i rozpacz. A oni: Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało

Do tej pory było tak, że słynną piosenkę (tu w ocenzurowanej wersji): "Wuj z wynikami, Polacy jesteśmy z Wami" śpiewali reprezentacji kibice. Teraz postanowili sobie ją sobie zaśpiewać sami zawodnicy. Jeszcze powinni dodać do tego: "Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało".

Ktoś mógłby się oburzyć, że zawodnicy kadry pokazali, jak bardzo są oderwani od rzeczywistości. Chyba nie zerkają do mediów społecznościowych. Nie czytają komentarzy w największych polskich portalach. Bo tam to tylko katastrofa i rozpacz:

Najgorszy wynik w historii startów w Lidze Narodów.

Najgorszy bilans w golach straconych za jednego selekcjonera od 60 lat

Drugi największy spadek w rankingach za kadencji tego samego prezes

Najwięcej porażek w meczach o punkty w roku kalendarzowym reprezentacji Polski

A oni tu sobie z uśmiechem na ustach przekonują nas: bez przesady.

Nie jacyś skwaszeni Polacy, ale prawdziwi uśmiechnięci Europejczycy

I człowiek, który kadrze kibicuje od lat, może sobie tylko westchnąć. "Ot zmiana pokoleniowa". Myśleliście, że młode pokolenie to "płatki śniegu", które zrażają się po każdym niepowodzeniu? A jednak nie!

Piłkarze z kadry Probierza pokazują, że jest inaczej. Za klasykiem można powiedzieć: "ależ oni mają mocną psychikę". Jak ich dwie porażki i 7 goli w dwóch meczach nie załamało, to nic ich już nie załamie. Nic już ich nie pozbawi pewności siebie, przekonania o swojej wartości i wiary w swoje umiejętności.

Czy nie o takim pokoleniu w kadrze marzyliśmy? No i mamy. Każdy z zachodnim sznytem. To już nie są jacyś tacy zawsze skwaszeni Polacy, ale prawdziwi uśmiechnięci Europejczycy. Zawsze chcieliśmy, żeby kadrę tworzyli nam piłkarze, którzy zbierają szlify w prawdziwym piłkarskim świecie — na Zachodzie, a nie w jakiejś zapyziałej Polsce. No to mamy. Wszystko więc idzie w dobrym kierunku.

A że spadliśmy do dywizji B w Lidze Narodów? Trudno. Zdjęcie z Cristiano Ronaldo trzeba będzie sobie zrobić teraz przy innej okazji.