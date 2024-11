"Czy wy nie wyciągacie wniosków?". Oto odpowiedź Modera po klęsce ze Szkocją

- Dwa miesiące temu, kiedy zaczynaliśmy grę w Lidze Narodów, oczekiwaliśmy, że reprezentacja Polski w końcu zacznie się rozwijać. Po porażce 1:2 ze Szkocją w ostatnim meczu tych rozgrywek możemy powiedzieć, że spełnił się najgorszy scenariusz. I to nie tylko dlatego, że właśnie spadliśmy do Dywizji B. Dziś kadra Michała Probierza jest co najwyżej w tym miejscu, w którym była po Euro 2024. A może i nawet w gorszym - pisał dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter.

Zobacz wideo Nagonka na reprezentację Polski? Moder ocenia. Taka jest prawda

Spytaliśmy Modera. "Ja nie zrzucam na was winy"

Po zakończonym spotkaniu w strefie mieszanej na pytania dziennikarzy odpowiadał Jakub Moder, który rozegrał 45 minut i w przerwie został zmieniony przez Bartosza Slisza. Pomocnik Brighton&Hove Albion ocenił spotkanie i fakt, że reprezentacja spadła do dywizji B Ligi Narodów.

- Myślę, że przez wiele lat się w tej dywizji A utrzymywaliśmy i teraz też powinniśmy się utrzymać. Oczywiście ten mecz ostatnią akcją trochę zawaliliśmy i na pewno zostanie taki obraz trochę. Na pewno w mediach będzie na nas nagonka, że w taki sposób spadliśmy z tej dywizji A - stwierdził.

- A u was nie będzie jakiejś refleksji? Mówisz o tym, że w mediach będzie nagonka. Czy wy nie wyciągacie jakoś wniosków po tych meczach? Po tym, co się dzieje? Widzimy, że te gole są po prostu za łatwo tracone i to w kolejnym meczu. To nie jest pewnie sprawa tylko mediów - dopytał dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski.

- Nie, absolutnie. Ja nie zrzucam na was winy, po prostu mówię jak jest, jak będzie. Absolutnie nie mam pretensji o to, bo to my na boisku zawaliliśmy. Tak, wyciągamy wnioski. Oczywiście mamy bardzo dużo do poprawy. Nałożyło się dużo kontuzji w pierwszym meczu. To też na pewno nie pomogło. Jest bardzo dużo do poprawy, nie boimy się tego powiedzieć. To też mówi trener, mówią zawodnicy. Mamy bardzo dużo rzeczy do poprawy - głównie w defensywie, bo tak jak powiedziałem w ofensywie uważam, że gramy dobry futbol - odpowiedział Moder, stwierdzając, że jego słowa nie były atakiem na dziennikarzy.

Reprezentacja Polski w ostatnich dziewięciu meczach wygrała tylko raz - we wrześniu ze Szkocją.