Brzęczek powiedział wprost, co myśli o reprezentacji Probierza

- Oczywiście w ostatnich latach dużo mówiono o grze ofensywnej i stylu, ale ja myślę, że ta kwestia jest dla nas bardzo niebezpieczna - powiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Były selekcjoner reprezentacji Polski był gościem specjalnego programu po meczu Polska - Szkocja. Meczu, który kadra Michała Probierza przegrała 1:2 i pierwszy raz w historii spadła do Dywizji B Ligi Narodów.

- Nie podam się do dymisji, uważam, że idziemy w dobrą stronę - zaskoczył Probierz na konferencji prasowej. Liczby mówią jednak co innego. Polska - zwłaszcza w defensywie - była jedną z najgorszych drużyn tej edycji Dywizji A Ligi Narodów.

Nasza reprezentacja w sześciu meczach straciła aż 16 goli, co obok Bośni i Hercegowiny jest najgorszym wynikiem w rozgrywkach. Nawet Izrael, który grał w grupie z Francją, Włochami oraz Belgią, stracił mniej bramek od naszej drużyny.

Brzęczek skrytykował kadrę Probierza

W rozmowie z Kanałem Sportowym grę reprezentacji Polski skomentował jej były selekcjoner. Brzęczek, który poprowadził drużynę narodową w pierwszej edycji Ligi Narodów oraz awansował na Euro 2020, wskazał główny mankament obecnego zespołu.

- Mamy taką powtarzalność jeśli chodzi o ofensywę, o rozgrywanie akcji. To jest bardzo pozytywne. Niestety jednak mamy również powtarzalność w zachowaniach w defensywie. Niezależnie co byśmy powiedzieli, doceniając to, że ta młodzieńcza fantazja, taki polot w akcjach ofensywnych sprawia, że miło się patrzy na te akcje, to niestety w piłce nożnej, by odnieść sukces, musisz przede wszystkim mieć bardzo stabilną obronę - powiedział Brzęczek.

- Jeśli my straciliśmy 16 bramek w Lidze Narodów, to jest to dla nas niebezpieczne. Możemy sobie bowiem zadać pytanie – jeżeli gramy ofensywnie, stwarzamy sytuacje i przegrywamy spotkania, to jakie mamy szanse, by odnosić sukcesy, gdy przyjdzie mecz, w którym ten atak nie będzie się układał? - dodał.

Brzęczek prowadził reprezentację Polski od lipca 2018 r. do stycznia 2021 r. Jego miejsce zajął Paulo Sousa.