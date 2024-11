Niewiarygodne. Kiwior naprawdę to powiedział po klęsce ze Szkocją

Jedna wygrana, dwa remisy i sześć porażek - to bilans dziewięciu ostatnich spotkań reprezentacji Polski, licząc mecze na Euro 2024 i w Lidze Narodów. Gwoli uczciwości - przed tymi rozgrywkami były cztery zwycięstwa: dwa w meczach towarzyskich i dwa w barażach do turnieju w Niemczech.

REKLAMA

Zobacz wideo Straszna katastrofa! Kibice domagają się zmian w reprezentacji Polski

Jednak o tamtych meczach mało kto pamięta. Po porażce 1:2 ze Szkocją wszyscy rozmawiają o tym, że Polska spadła do Dywizji B Ligi Narodów, ma najgorszą defensywę (razem z Bośnią i Hercegowiną) w całych rozgrywkach, a zdaniem selekcjonera i niektórych piłkarzy wszystko idzie w dobrym kierunku.

- Mam pomysł, co robić dalej. Nie rozważam dymisji. Pewne elementy wymagają zdecydowanej poprawy. Uważam, że idziemy dobrym w kierunku i chcę to dalej rozwijać - mówił Michał Probierz na pomeczowej konferencji prasowej. - Ja jestem spokojny o tę drużynę, uważam, że to idzie w dobrym kierunku. Martwią te stracone gole, za dużo ich straciliśmy - to jest do poprawy, ale na pewno damy z siebie wszystko, by w tych eliminacjach lepiej punktować - tak mówił z kolei Piotr Zieliński w kontekście eliminacji do mistrzostw świata w 2026 roku.

Jakub Kiwior pozytywnie ocenił grę reprezentacji Polski w Lidze Narodów

W podobnym tonie po tym spotkaniu wypowiadał się Jakub Kiwior. - Jak oceniłbym kadrę po meczach w Lidze Narodów? Ciężko ocenić. Patrząc na nasz styl gry, zmieniliśmy go, zaczęliśmy grać w piłkę. Z tych powodów oceniłbym pozytywnie. Oczywiście brakło trochę wyników - ocenił.

- Ale trzeba popatrzeć, z jakimi reprezentacjami się tutaj mierzyliśmy. Wcale nie wydaje mi się, że odstawaliśmy od nich poziomem. Wiadomo, zdarzyła się dużo gorsza druga połowa z Portugalią, ale poza tym wyglądaliśmy bardzo dobrze na tle topowych reprezentacji - zakończył w zaskakujący sposób piłkarz Arsenalu.

Reprezentacja Polski pozna rywali w eliminacjach mistrzostw świata 13 grudnia podczas ceremonii w Zurychu. Pierwsza kolejka eliminacji rozpocznie się w dniach 21-22 marca przyszłego roku.