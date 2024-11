Szkocki kibic podsumował to, co zobaczył na Stadionie Narodowym. "Brak słów"

- Tego doświadczenia zabrakło nam w końcówce i jest to bolesne, ale to też prognostyk, że tę kadrę można mieć na naprawdę dobrym poziomie. Jeśli poprawimy kilka elementów, a zawodnicy będą grać regularnie w klubach i większość z nich się wyleczy... [to będzie lepiej, przyp. red.] - mówił Michał Probierz po poniedziałkowym blamażu reprezentacji Polski ze Szkocją w Lidze Narodów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Selekcjoner próbował doszukiwać się pozytywów, ale tych było naprawdę niewiele. Biało-Czerwoni mieli wszystko we własnych rękach. Choć już w 3. minucie otrzymali cios od Johna McGinna, to w drugiej połowie wyrównali za sprawą Kamila Piątkowskiego. Taki wynik premiował ich do walki o utrzymanie w Dywizji A. Tylko że takim wynikiem mecz się nie zakończył. W samej końcówce gola na 2:1 dla Szkotów zdobył Andrew Robertson, co przesądziło o naszym spadku do Dywizji B.

Szkocki kibic zachwycony meczem z Polską

Po ostatnim gwizdku polscy kibice byli mocno rozczarowani i zniesmaczeni tym, co zobaczyli na boisku. "Polscy piłkarze najpierw usiedli na murawie, chwilę ze sobą porozmawiali, a potem poszli podziękować kibicom za przybycie na stadion. W zasadzie to dziękowali już pustym trybunom. Garstka fanów, która na nich została i tak zdołała zakomunikować zawodnikom, co myśli o wyniku i grze. Rozległy się stanowcze gwizdy, które żegnały Biało-Czerwonych, aż ci znikli w korytarzu" - relacjonował Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

W zupełnie odmiennych nastrojach byli szkoccy fani, którzy przybyli do Warszawy. Jeden z nich podzielił się wrażeniami i zdjęciami ze Stadionu Narodowego. Jak można dowiedzieć się z jego wpisu, śledzi zmagania swojej reprezentacji i często uczestniczy w jej spotkaniach. Wcześniej też publikował posty z pobytu w Polsce.

"Mecz numer 38. Polska 1-2 Szkocja - po prostu genialne, absolutnie genialne, brak słów" - pisał użytkownik Sheepie na X. Zamieścił też cztery fotografie, m.in. z transparentami szkockich kibiców, z wydarzeń na murawie, jak i z trybun, gdzie pozował z przyjaciółmi. Na koniec wyraził jasne zdanie, z kim chce się zmierzyć w barażach o utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów. "Och, proszę, dajcie nam Walię" - pisał.

Jak na razie Walia plasuje się na drugiej lokacie w grupie i ma dwa punkty mniej od lidera Turcji. Tyle samo "oczek" wynosi również jej przewaga nad trzecią Islandią. I to właśnie z tym rywalem zagra we wtorkowy wieczór.

Co z Michałem Probierzem?

Co dalej z reprezentacją Polski? Czy Michał Probierz pozostanie na stanowisku selekcjonera? - Mam pomysł na ten zespół i nie rozważam żadnej dymisji. Na pewno są elementy do poprawy, ale uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Można na mnie wieszać psy. Ja sobie zdaję ze wszystkiego sprawę, bo jestem osobą odpowiedzialną. Ale nie mam zamiaru wycofywać się z drogi, którą podjęliśmy - mówił na konferencji prasowej po meczu ze Szkocją. Jego zwolnienia domagają się natomiast czytelnicy Sport.pl, o czym dali jasno znać w sondażach.