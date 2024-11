Hajto zdradził, jaką premię dostał Probierz. To się nie mieści w głowie

- Mam pomysł, co robić dalej. Nie rozważam dymisji. Pewne elementy wymagają zdecydowanej poprawy. Uważam, że idziemy w dobrym w kierunku i chcę to dalej rozwijać - powiedział Michał Probierz na konferencji prasowej po meczu Polski ze Szkocją (1:2). Ta porażka sprawiła, że nasza reprezentacja spada do Dywizji B Ligi Narodów. - Widać po drużynie, że bardzo chce, to jest zadowalające. Ale wszyscy jesteśmy niezadowoleni, że spadliśmy z Dywizji A - podsumował Probierz.

Tomasz Hajto chce dymisji Michała Probierza. "Mam prawo wymagać"

Chociaż Probierz nie zamierza podać się do dymisji, to po tak fatalnych wynikach pojawia się coraz więcej głosów ws. tego, żeby obecny selekcjoner ustąpił ze stanowiska. Taką opinię przedstawił m.in. Tomasz Hajto na kanale Prawda Futbolu.

- Ja do tej pory nie byłem za tym, żeby się podał do dymisji. Ale po tej konferencji prasowej jestem załamany. Czasami można zrobić jakąś pomyłkę, gdy coś się mówi, ale to zdanie musi mieć jakiś sens. To było po prostu żenujące - grzmiał Hajto po pomeczowej konferencji Probierza. - Po to jest taka konferencja, żeby ze mnie zrobić debila i rzucać jakieś liczby, wiek zawodników...

- Ja mam prawo wymagać od selekcjonera, który podpisał umowę i zarabia ogromne pieniądze. To są potężne kwoty. Oscyluję, że premia za awans do mistrzostw Europy to była na poziomie dwóch, trzech, a może czterech milionów złotych. To sama premia dla trenera. Ja tak oscyluję - zdradził Hajto. Jego zdaniem miesięczne zarobki Probierza mieszczą się w przedziale 100-250 tys. zł.

- Ja mam prawo wymagać normalnych wypowiedzi, normalnej analizy, żeby w końcu wstał i powiedział, kto robi błędy w tej obronie - dodał były reprezentant Polski, odnosząc się do fatalnej gry w obronie naszej kadry. W obecnej Lidze Narodów Polacy stracili najwięcej bramek wraz z Bośnią i Hercegowiną - po 16.

Kolejne mecze reprezentacja Polski rozegra dopiero w przyszłym roku. Będą to najpewniej mecze towarzyskie, po których przyjdą eliminacje do mistrzostw świata w 2026 roku.