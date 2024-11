Kibice wydali wyrok ws. Michała Probierza. Porażające

Stało się to, czego najbardziej się obawialiśmy w ostatnich dniach - reprezentacja Polski spadła z dywizji A Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrała 1:2 ze Szkocją po golach Johna McGinna oraz Andrew Robertsona. Jedyną bramkę dla Polaków zdobył Kamil Piątkowski. W ten sposób Biało-Czerwoni nie zagrają nawet w barażach o utrzymanie, a bezpośrednio spadną do dywizji B. "Dziś kadra Michała Probierza jest co najwyżej w tym miejscu, w którym była po Euro 2024. A może i nawet w gorszym" - pisze Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Spadek Polski do dywizji B Ligi Narodów oznacza, że zespół Michała Probierza nie zagra w play-offach i nie znajdzie się w pierwszym koszyku przy losowaniu grup eliminacyjnych do mistrzostw świata w 2026 r. "Gdy reprezentacja Polski schodziła na przerwę, nawet niespecjalnie żegnały ją gwizdy, tylko cisza. Przerażająca cisza, która mimo pełnego stadionu przytłaczała też w pierwszej połowie" - podkreśla Jakub Seweryn ze Sport.pl.

W związku z taką klęską pojawia się pytanie: czy w tym momencie Probierz powinien przestać być selekcjonerem reprezentacji Polski? - Mam pomysł na ten zespół i nie rozważam żadnej dymisji. Na pewno są elementy do poprawy, ale uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Można na mnie wieszać psy. Ja sobie zdaję ze wszystkiego sprawę, bo jestem osobą odpowiedzialną. Ale nie mam zamiaru wycofywać się z drogi, którą podjęliśmy - mówił Probierz w rozmowie z TVP Sport zaznaczając, że chce nadal pracować z kadrą.

Czytelnicy Sport.pl z jasną odpowiedzią nt. przyszłości Michała Probierza

Przy okazji artykułów po zakończeniu meczu Polska - Szkocja umieściliśmy w nich sondaż o tej samej treści: "Czy Michał Probierz nadal powinien prowadzić reprezentację Polski?" Wy, czytelnicy Sport.pl w swojej ocenie byliście jednoznaczni. W sondażu oddaliście blisko 30 tys. głosów. 77,96 proc. osób zaznaczyło odpowiedź "nie", 15,88 proc. zaznaczyło "tak", a 6,16 proc. czytelników wskazało odpowiedź "nie wiem". To jasno wskazuje, czy kibice reprezentacji Polski są za dalszą pracą Probierza w roli selekcjonera, czy chętnie widzieliby tam innego kandydata.

"Tłumaczenie trenera , przegrywamy bo zmienili się przeciwnicy jest piękne. No to teraz panie Michale będzie łatwiej", "pan Probierz może i jest dobrym trenerem ale niestety nie ma szczęścia i dlatego powinien odejść", "Probierz przeszedł do historii jako najbardziej chaotyczny selekcjoner w dziejach PZPN. Wyróżniał go kompletny brak pomysłu na reprezentację", "w momencie zatrudnienia Probierza było wiadomo, że dokładnie tak to będzie wyglądać", "mam nadzieję, że to był ostatni mecz Probierza" - to część z komentarzy czytelników pod artykułami dot. reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski pozna rywali w eliminacjach mistrzostw świata 13 grudnia podczas ceremonii w Zurychu. Pierwsza kolejka eliminacji rozpocznie się w dniach 21-22 marca przyszłego roku.