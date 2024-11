Jan Tomaszewski wskazał, jakiej narodowości powinien być nowy selekcjoner

Reprezentacja Polski w pierwszym meczu podczas listopadowego zgrupowania przegrała aż 1:5 z Portugalią. Następnie podejmowała u siebie Szkocję. Było to kluczowe starcie w kontekście utrzymania się w dywizji A Ligi Narodów. Polakom wystarczał remis, aby pozostać na najwyższym szczeblu.

Jan Tomaszewski w ostrych słowach podsumował Michała Probierza

Niestety ekipa Michała Probierza bardzo zawiodła. Miała więcej okazji do strzelenia gola, ale ostatecznie przegrała 1:2. Decydującą bramkę Szkoci zdobyli w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Ten wynik oznacza, że Polacy spadli do dywizji B. Na kadrę spadła przez to fala krytyki, a Jan Tomaszewski na gorąco po meczu stwierdził wprost, że Michał Probierz powinien podać się do dymisji.

- Wydaje mi się, że tu nie trzeba zwalniać Michała Probierza. Sądzę, że Michał zachowa się jak prawdziwy mężczyzna i poda się sam do dymisji. Niestety udowodnił przez ten rok, że graliśmy dwoma bramkarzami, graliśmy dwoma dziewiątkami. W tym zestawieniu szkoleniowym nie mamy żadnych szans na mundial. I to trzeba powiedzieć z pełną odpowiedzialnością za słowo. Powinien sam się podać do dymisji, dlatego, że nie ma żadnych efektów - powiedział w rozmowie z Super Expressem.

Były reprezentant Polski dodał ponadto, że nowym selekcjonerem powinien zostać Niemiec. - To jest ta sama strefa geograficzna, strefa czasowa i powinniśmy zaufać jakiemuś niemieckiemu trenerowi. Nagelsmann wziął Niemców, którzy słabo grali i naprawdę grają nieźle. I to samo ma być u nas - wyjaśnił "Tomek".

Głos w sprawie potencjalnego rozstania z kadrą tuż po meczu zabrał sam Probierz. - Mam pomysł na ten zespół i nie rozważam żadnej dymisji. Na pewno są elementy do poprawy, ale uważam, że idziemy w dobrym kierunku - powiedział.

Kolejne mecze reprezentacji Polski odbędą się w marcu przyszłego roku. Wówczas rozpoczną się eliminacje mistrzostw świata 2026.