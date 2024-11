Eksperci mówią jednym głosem po meczu Polska - Szkocja

Reprezentacja Polski fatalnie rozpoczęła poniedziałkowe starcie ze Szkocją w Lidze Narodów. Straciła gola już w 3. minucie. Później starała się odrobić straty, ale zawodnicy byli bardzo nieskuteczni. W drugiej połowie ekipa Michała Probierza znów przeważała i w końcu przyniosło to efekty. W 59. minucie wyrównującą bramkę zdobył Kamil Piątkowski po kapitalnym uderzeniu z dystansu. Niestety, w doliczonym czasie gry Szkoci strzelili gola na 2:1. Ostatecznie spotkanie zakończyło się takim wynikiem i przez to Polacy spadli do Dywizji B.

Zobacz wideo Piłkarska kadra kobiet u17 uhonorowana na PGE Narodowym

Dziennikarze podsumowali mecz reprezentacji Polski

Po zakończeniu meczu występ Polaków ocenili dziennikarze i eksperci. I nie zostawili suchej nitki na kadrowiczach. "Zasłużona katastrofa" - napisał Radosław Laudański z Weszło.

"Niepojęte. Szkoci to zagrali perfekcyjnie, Zalewski praktycznie nie miał szans z nabiegającym Robertsonem" - dodał Kuba Seweryn ze Sport.pl.

"Tyle było narzekania na reprezentację, przykrych, niepotrzebnych słów. I co teraz, kiedy remis z zawsze groźną Szkocją był tak blisko i podium w tabeli uciekło w ostatniej chwili? Proszę napisać dużymi literami PRZEPRASZAM" - sarkastycznie napisał Michał Kołodziejczyk z Canal+.

"Nagła śmierć. Zasłużony spadek do dywizji B. Nieskuteczność w ataku, chaos w defensywie" - podsumował Piotr Dumanowski z Eleven Sport.

"Jak myślę o tej bramce straconej w doliczonym czasie gry, to przede wszystkim mam przed oczami zachowanie Walukiewicza. Nieatakowany we własnym polu karnym obsłużył płaskim podaniem rywala. Katastrofa" - dodał Marcin Borzęcki.

"Probierz jak rasowy strażak. Ugasił po Santosie na atmosferce, ładnych hasłach i na niebyciu Santosem, a gdy przyszło do budowy to skończyło się jak zawsze" - skwitował Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

"Prawie było Wembley, a jest Waterloo" - dodał Marek Szkolnikowski, były szef TVP Sport.

"Tyle było gadania o odwadze, ofensywnej grze, a skończyło się obroną remisu u siebie przeciwko Szkocji, który doprowadził do porażki i spadku do dywizji B" - napisał Maciej Łuczak.