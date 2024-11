Problemy, problemy Szkotów. Gwiazdy mogą nie zagrać z Polską!

Wygrana Szkocji z Chorwacją była niespodziewana. Naszym dzisiejszym przeciwnikom pomógł Petar Sucić. Chorwat dostał czerwoną kartkę pod koniec pierwszej połowy i znacząco osłabił swoją drużynę. Przyniosło to konsekwencje w samej końcówce spotkania, gdy gola na 1:0 strzelił John McGinn.

Szkocja straci młodą gwiazdę na mecz z Polską? Z Chorwacją był najlepszy

Jednak choć to McGinn strzelił zwycięską bramkę, to po meczu uwaga szkockich mediów skupiła się na Benie Doaku. 19-letni zawodnik miał nie tylko kluczowy wpływ na akcję bramkową, ale przez całe spotkanie prezentował poziom nieosiągalny dla pozostałych reprezentantów Szkocji. Po meczu zachwalał go Steve Clarke, selekcjoner tej kadry. - Był dobry, ale myślałem, że tak może być. Dołączył do drużyny, pokazał naprawdę pozytywne nastawienie. Daje nam coś trochę innego, więc jestem z niego naprawdę zadowolony - mówił.

Okazuje się, że piłkarz wypożyczony z Liverpoolu do Middlesbrough może nie zagrać przeciwko Polsce. Clarke stwierdził, że drugi mecz w ciągu czterech dni to może być zbyt wiele dla młodego zawodnika. - czytamy na łamach "The Scotsman". Na uwagę dziennikarzy, że kibice byliby zawiedzeni taką decyzją, zgodził się z nimi. - Tak byliby. To moja praca - powiedział.

Szkocja zagra bez podstawowego bramkarza? Złapał wirusa

To nie koniec problemów reprezentacji Szkocji. Clarke przyznał też, że niepewny jest występ Craiga Gordona. 41-letni bramkarz zagrał w ostatnich trzech meczach drużyny narodowej. - Craig miał jakiegoś wirusa. Był z nami w samolocie, jest z innymi w hotelu, więc mamy nadzieję, że wszystko będzie z nim w porządku. Poza tym nie ma nic. Wszyscy są zdrowi i dobrze się czują - powiedział.

Golkipera może zastąpić Cieran Slicker lub Robby McCrorie. Dla obu byłby to debiut w drużynie narodowej. Wydaje się, że bardziej prawdopodobny jest występ tego drugiego - bramkarz Kilmarnock zachował tylko dwa czyste konta w tym sezonie. 22-letni Slicker w ogóle nie gra w Ipswich.

Szkocki trener został też poproszony o swoje przewidywania dotyczące spotkania z reprezentacją Polski. - Spodziewam się bardzo otwartego meczu, bo Polska lubi atakować, lubią iść do przodu. Pokazali, że umieją strzelać gole, pokazali też, że umieją je tracić. Więc mamy nadzieję na dobry mecz i pozytywny rezultat - powiedział.

Mecz Polska - Szkocja w Lidze Narodów odbędzie się w poniedziałek 18 listopada o godzinie 20:45. Polska potrzebuje przynajmniej remisu, żeby zająć 3. miejsce w swojej grupie. Ono zapewni Biało-Czerwonym udział w barażu o utrzymanie w Dywizji A. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.