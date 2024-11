Liga Narodów. Kiedy mecz Polska - Szkocja? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Faza grupowa Ligi Narodów UEFA powoli dobiega końca. W pięciu spotkaniach reprezentacji Polski udało się zgarnąć cztery punkty. Wszystko dzięki zwycięstwu 3:2 ze Szkocją na wyjeździe oraz remisie 3:3 z Chorwacją po szalonym spotkaniu na Stadionie Narodowym. Bez wątpienia były to najlepsze momenty naszej kadry w ostatnich tygodniach. Niestety zdarzyły się również te zdecydowanie gorsze.

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego? "To już nie jest jego drużyna" [To jest Sport.pl]

Polska zagra o utrzymanie w najwyższej dywizji LN. "Potrafimy grać w piłkę"

Najgorzej zespół Probierza zaprezentował się w obu spotkaniach przeciwko Portugalii. Co prawda porażka 1:3 u siebie była jeszcze akceptowalna, jednak to, co stało się w Porto, zostało odebrane jako kompromitacja. Nie dość, że polegliśmy 1:5, to w trakcie i po zakończeniu meczu doszło do kilku kuriozalnych sytuacji. Mowa o niewpisaniu Karola Świderskiego do protokołu meczowego czy zachowaniu Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego, którzy uśmiechnięci pozowali u boku Cristiano Ronaldo.

Fakty są takie, że po listopadowej przegranej z Portugalią Polacy nie mają już nawet matematycznych szans na awans do ćwierćfinału. Pozostaje nam walczyć o utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. A stanie się tak, jeśli w ostatnim meczu fazy grupowej przeciwko Szkocji po prostu nie przegramy. Obecnie na koncie naszych najbliższych rywali także widnieją cztery oczka. Na szczęście na naszą korzyść przemawia bilans bezpośrednich starć. Jeśli biało-czerwoni ostatecznie zakończą na trzecim miejscu w grupie, w przyszłym roku zagrają w barażach o utrzymanie.

Jakie morale panują w polskiej kadrze przed ostatnim meczem w 2024 roku? - Szkocja ma bardzo dobry zespół, jeśli chodzi o kolektyw. Ma dwie - trzy indywidualności, na których bazują, mają mocne stałe fragmenty gry. Potrafimy grać w piłkę, pokazaliśmy to wiele razy i jutro zagramy tak, aby wygrać to spotkanie - mówił Michał Probierz na niedzielnej konferencji prasowej.

Liga Narodów. Kiedy mecz Polska - Szkocja? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Polska - Szkocja w 6. kolejce fazy grupowej Ligi Narodów odbędzie się w poniedziałek 18 listopada o godz. 20:45. Mecz zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Starcie można będzie obejrzeć na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. W internecie spotkanie Polaków będzie dostępne na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.