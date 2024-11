Polskie afery dotarły już do Szkocji. Tak nas widzą. Niestety

W piątek reprezentacja Polski zmierzyła się na wyjeździe z Portugalią i po bezbramkowej pierwszej bardzo dobrej połowie nic nie zwiastowało na to, że powrót do kraju będzie tak trudny. Po przerwie drużyna Michała Probierza została rozbita aż 1:5, ale to nie był koniec złych wieści. Tematem do krytyki była nie tylko gra biało-czerwonych, ale także wpadka z niewpisaniem Karola Świderskiego do kadry meczowej, co nie pozwoliło mu wejść na boisko, czy zdjęcia Nicoli Zalewskiego i Piotra Zielińskiego z Cristiano Ronaldo.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ja panu nie przeszkadzam". Sceny na konferencji Probierza

Polskie afery dotarły już do Szkocji. Niestety, tak nas widzą

Sam Zieliński został zapytany o tę kwestię na konferencji prasowej. - Mnie nie interesuje, co się dzieje w mediach, social mediach. Dla mnie Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, w historii. Miałem taką ochotę, zrobiłem sobie zdjęcie i tyle. Czemu nie wypada? Uważam, że przegraliśmy mecz, ale co? Mam się schować w kącie, czy jak? Podszedłem, zapytałem, zrobiliśmy zdjęcie i tyle na ten temat. Miałem taką ochotę - odparł.

Napięta atmosfera wokół kadry nie umknęła naszym najbliższym rywalom Szkotom. "Polska godzina amatorszczyzny: Od selfie z Ronaldo po nieporozumienie ze zmiennikiem" - tytułuje gazeta The Herald. "Polskie gwiazdy zostały zmasakrowane po tym, jak zrobiły sobie selfie z Cristiano Ronaldo chwilę po tym, jak przegrały 5:1 z Portugalią. Ich chaotyczne przygotowania do starcia ze Szkocją zostały jeszcze bardziej zakłócone po tym, jak zostali ostro skrytykowani za amatorski błąd administracyjny" - czytamy.

Szkoci dostrzegają, że zamieszanie wokół kadry Probierza jest spore. Także z powodu licznych kontuzji oraz krytyki wybitnych reprezentantów Polski. Przytoczone zostały słowa Jacka Bąka czy Wojciecha Kowalczyka. - Jestem w szoku. Przegraliśmy tak dotkliwie, a potem widzę, jak piłkarze robią sobie zdjęcia z Ronaldo. Uśmiechają się i zachowują, jakby porażka nigdy nie miała miejsca - powiedział Bąk.

Polsce do zajęcia trzeciego miejsce w grupie Ligi Narodów potrzebny jest minimum remis. Spotkanie ze Szkocją rozpocznie się w poniedziałek o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. Relacja na żywo na Sport.pl. oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.