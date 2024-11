Kowalczyk wskazał, kto powinien zastąpić Probierza. "Mądry człowiek"

Nie ma spokoju wokół reprezentacji Polski od czasu porażki 1:5 z Portugalią w Lidze Narodów. Kadra Michała Probierza gra o utrzymanie w Dywizji A tych rozgrywek, a do tego już wiadomo, że w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku będzie losowana z drugiego koszyka. Jednocześnie jest wiele pytań nt. stanu kadry po ponad roku pracy 52-latka.

"Mamy tymczasem drużynę niedojrzałą, bez solidnego fundamentu - pozbawioną umiejętności przetrwania boiskowych kryzysów, pewną siebie tylko do czasu, solidną najczęściej do pierwszego błędu" - tak reprezentację Polski po roku pracy Michała Probierza opisywał Dawid Szymczak ze Sport.pl po meczu z Portugalią.

Wojciech Kowalczyk wskazał następcę Michała Probierza

Czy to oznacza, że powinna rozpocząć się dyskusja nt. przyszłości Probierza na stanowisku selekcjonera? Na pewno w środowisku kibiców i ekspertów duże znaczenie będzie miał wynik meczu ze Szkocją. Jednak Wojciech Kowalczyk już zabrał głos na ten temat.

- Czy to jest czas na zmianę selekcjonera? Tak. Chciałem dać mu szansę i czas, żeby pracował na dłuższą metę w eliminacjach do mistrzostw świata i zobaczymy, co się wydarzy. Ale ja patrzę na tych innych trenerów. Nawet Goncalo Feio pokazał, że można coś zawalić, wyciągnąć wnioski i zmienić. Czy Adrian Siemieniec to zrobił? Przepięknie to zrobił. Ale nie Michał Probierz - podkreślił Kowalczyk w WeszłoTV i od razu wskazał, kto powinien zostać nowym selekcjonerem.

- Janek Urban! Janek Urban natychmiast, jeśli w poniedziałek przegramy ze Szkocją. To pewnie jest jego marzeniem. Mamy na miejscu mądrego człowieka, który wie, jak podejść do zawodników. Nie chcę mieć upartego trenera, który wiecznie będzie się kłócił z dziennikarzami - podsumował Kowalczyk. Obecny trener Górnika Zabrze nie raz mówił, że chciałby poprowadzić kiedyś kadrę reprezentacji Polski.

Ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Narodów reprezentacja Polski rozegra w poniedziałek 18 listopada o godz. 20:45 ze Szkocją. Relację tekstową z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.