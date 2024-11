Jest nagranie z szatni Polaków. Probierz stanął przed piłkarzami i się zaczęło

Reprezentacja Polski w meczu z Portugalią rozegrała bardzo dobrą pierwszą połowę, ale po zmianie stron było zdecydowanie gorzej. Rywale wykorzystali bezlitośnie błędy naszych piłkarzy i wygrali aż 5:1. - Oni byli jak rozjuszony smok ziejący bramkami. Pokazali różnicę klasy w tej drugiej części spotkania, kiedy już nie było możliwości nadrobienia ambicją braków umiejętności. Wynik poszedł w świat i nad tym nie ma co się zastanawiać - podsumował to spotkanie Dariusz Szpakowski.

Oto kulisy meczu reprezentacji Polski. Probierz w głównej roli

W sobotnią noc na YouTubie kanał Łączy nas piłka opublikował kulisy starcia z Portugalią. Najwięcej uwagi przykuwa to, co wydarzyło się po końcowym gwizdku. W materiale wideo widzimy ewidentnie podłamanych piłkarzy, którzy w milczeniu siedzieli w szatni. Głos zabrał jedynie Michał Probierz. - Do góry głowy. Wszyscy musimy przyjąć tę porażkę. Musimy się dobrze zregenerować i odpowiednio podejść do tego meczu (ze Szkocją - przyp. red.). W życiu nie z takich sytuacji się wychodziło - powiedział selekcjoner.

Kamery zarejestrowały również to, co działo się przed meczem i w przerwie. Wówczas znów jednym z głównych bohaterów był Michał Probierz. Selekcjoner starał się jak najlepiej zmotywować zawodników. - Nie chcę widzieć zespołu, który się czegoś obawia. Tylko chcę widzieć zespół, który wychodzi na boisko i jest pewny siebie - mówił. W trakcie przerwy natomiast chwalił piłkarzy za udaną pierwszą połowę i motywował ich do jeszcze lepszej gry.

Z powodu tej porażki reprezentacja Polski nadal nie jest pewna utrzymania w dywizji A. Wszystko rozstrzygnie się w meczu ze Szkocją, który odbędzie się w poniedziałek o 20:45. Obecnie Polacy zajmują trzecie miejsce z dorobkiem czterech punktów. Tyle samo ma Szkocja, która jest czwarta.