Reprezentacja Polski na dnie Europy. Dramat to mało powiedziane

"Mamy tymczasem drużynę niedojrzałą, bez solidnego fundamentu - pozbawioną umiejętności przetrwania boiskowych kryzysów, pewną siebie tylko do czasu, solidną najczęściej do pierwszego błędu" - tak reprezentację Polski po roku pracy Michała Probierza opisywał Dawid Szymczak ze Sport.pl po przegranym 1:5 meczu z Portugalią w piątej kolejce Ligi Narodów.

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego? "To już nie jest jego drużyna" [To jest Sport.pl]

Reprezentacja Polski lepsza tylko od jednej kadry pod tym względem w Lidze Narodów

Selekcjoner Biało-Czerwonych od początku swojej pracy mówi o ofensywnej grze. I o ile nawet w meczu z Portugalią było widać kilka naprawdę dobrze przeprowadzanych akcji, to od długiego czasu reprezentacja Polski gra fatalnie w obronie. A w najlepszy, ale jednocześnie brutalny sposób, obrazuje to statystyka liczba straconych bramek przez Polskę w Lidze Narodów. W pięciu meczach Biało-Czerwoni stracili aż 14 bramek, co daje średnią blisko trzech goli na mecz! Pod tym względem są niemalże najgorsi w całej Lidze Narodów. Gorsza jest tylko Bośnia i Hercegowina, która "rzutem na taśmę" po sobotniej porażce 0:7 z Niemcami ma straconych 16 goli i wyprzedziła pod tym względem naszą kadrę.

W Dywizji A trzeci pod tym względem jest Izrael, który stracił 13 bramek w pięciu meczach. Dalej jest Szwajcaria, która 11 razy wyjmowała piłkę z siatki. W Dywizji B najwięcej bramek stracili Finowie (11) i Kazachowie (10). Nawet Azerowie prowadzeni przez Fernando Santosa w Dywizji C stracili mniej bramek od Polaków (11).

Najwięcej bramek straconych w całej Lidze Narodów:

1. Bośnia i Hercegowina - 16 bramek

2. Polska - 14 bramek

3. Izrael - 13 bramek

4. Szwajcaria, Finlandia, Azerbejdżan, Cypr - 11 bramek

8. Kazachstan, Litwa - 10 bramek

A jak generalnie wygląda gra Polaków w obronie za kadencji Probierza? W dotychczasowych 16 meczach Polacy zdobyli 32 bramki, a stracili 29. Czyste konta? Zaledwie trzy: z Wyspami Owczymi (2:0 w el. Euro 2024), Łotwą (2:0 w meczu towarzyskim) i Walią (0:0 i wygrana po rzutach karnych w finale baraży do Euro 2024).

Ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Narodów reprezentacja Polski rozegra w poniedziałek 18 listopada o godz. 20:45 ze Szkocją. Relację tekstową z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.