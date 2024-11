Portugalczycy reagują na zdjęcia Polaków z Ronaldo. Napisali to wprost

Reprezentacja Polski jest już po przedostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. W piątkowy wieczór drużyna Michała Probierza zagrała w Porto z Portugalią. W pierwszej połowie gra biało-czerwonych była naprawdę obiecująca. Nasi piłkarze potrafili utrzymać się przy piłce na połowie rywali, tworzyli sobie sytuacje, jednak niestety zabrakło postawienia "kropki nad i".

Portugalczycy podsumowali zachowanie polskich piłkarzy. "Nie mogli się powstrzymać"

Po przerwie Portugalczycy wyszli na murawę bardzo rozdrażnieni. Od razu podkręcili tempo, co zaowocowało gradem goli. W drugiej połowie gospodarze strzelili ich aż pięć. Honorową bramkę dla Polaków zdobył natomiast Dominik Marczuk. Tym samym nasza kadra pozbawiła się jakichkolwiek szans na awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. O uczestnictwie w przyszłorocznych barażach o utrzymanie w dywizji A zadecyduje wynik poniedziałkowego meczu ze Szkocją.

Na listę strzelców w meczu z ekipą Probierza wpisał się m.in. Cristiano Ronaldo. Szczególnie efektowna była jego bramka z 87. minuty, kiedy to uderzył z przewrotki. Nie od dziś wiadomo, że 39-latek to żywa legenda futbolu. Tak też traktują go polscy piłkarze, którzy niedługo po zakończeniu spotkania postanowili robić sobie zdjęcia z zawodnikiem Al-Nassr.

Na ten "świetny" pomysł wpadli Nicola Zalewski i Piotr Zieliński. Najwyraźniej naszym kadrowiczom nie przeszkadzało to, że kilkanaście minut wcześniej przegrali 1:5. "Nie rozumiem, jak po sromotnej porażce 1:5 można z uśmiechem robić sobie zdjęcia z rywalem, który właśnie nas wypunktował. Nawet jeśli jest to Cristiano Ronaldo. Chciałbym, żeby najlepsi polscy piłkarze mieli w sobie choć trochę złości i poczucia, że jednak nie wypada" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl. I trudno nie zgodzić się z jego słowami.

Nieco komiczną sytuację z udziałem Polaków podłapały także portugalskie media. Portal abola.pt napisał wprost, że "polscy piłkarze nie mogli się powstrzymać od zrobienia zdjęć z Ronaldo". Nawet w kraju naszych ostatnich rywali zachowanie Zielińskiego i Zalewskiego zostało obśmiane. "Przyzwyczajony do próśb o autografy i zdjęcia Cristiano Ronaldo po meczu z Polską nie uniknął kolejnych spotkań, jednak tym razem do kapitana reprezentacji Portugalii nie zgłosili się kibice" - napisali nieco sarkastycznie tamtejsi dziennikarze.

Ostatnie spotkanie w fazie grupowej Ligi Narodów pomiędzy Polską a Szkocją odbędzie się w poniedziałek 18 listopada o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapraszamy na relację tekstową na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.