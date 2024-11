Szkoci nie mają złudzeń. Dwa słowa mówią wszystko przed meczem z Polską

Chorwaci mocno pomogli Szkotom w uzyskaniu korzystnego wyniku. Nie dość, że nie wykorzystali słabości tej reprezentacji w pierwszej połowie, to w dodatku tuż przed przerwą podarowali gospodarzom grę w przewadze - czerwoną kartkę za brutalny atak na kolano szkockiego obrońcy otrzymał Petar Sucić. W końcówce meczu gospodarze dali radę strzelić zwycięską bramkę.

Szkocja liczy na wygraną z Polską w Lidze Narodów. To może dać awans

W tym samym czasie reprezentacja Polski kompromitowała się w meczu z Portugalią. Podopieczni Michała Probierza przegrali aż 1:5. Do tego dochodzi chaos organizacyjny - w meczu nie mógł zagrać Świderski, który nie został zgłoszony - i liczne urazy. Biało-Czerwoni w Warszawie przeciwko Szkocji zagrają rozbici, w przetrzebionym składzie. Nic dziwnego, że w szkockich mediach pojawił się optymizm.

"Daily Record" wylicza, co musi się stać, żeby Szkocja wyprzedziła nie tylko Polskę, ale również Chorwację. "Robert Lewandowski był nieobecny, gdy jego drużyna została zmiażdżona przez Portugalię 1:5 z Cristiano Ronaldo strzelającym przewrotką i Bruno Fernandesem posyłającym rakietę od poprzeczki. Polacy będą więc zdesperowani, żeby przed własną publicznością pokazać się z lepszej strony. Czy Szkocja jest w stanie tam pojechać i uzyskać korzystny wynik?" - zastanawia się gazeta.

No właśnie - korzystny wynik. Dla Szkotów będzie to jedynie zwycięstwo. Tylko ono zagwarantuje im uniknięcie bezpośredniego spadku. Jednocześnie drużyna szkocka wciąż może liczyć na drugie miejsce w tabeli i awansować do kolejnej rundy Ligi Narodów. "Daily Record" wskazuje trzy scenariusze, w których Szkocja osiąga sukces. W każdym potrzebna jest również porażka Chorwacji z Portugalią.

Szkocja wygra dwoma golami

Chorwacja przegra dwoma golami

Szkocja strzeli o trzy gole więcej niż Chorwacja

Remis lub porażka w meczu z Polską oznaczają spadek Szkocji do Dywizji B.

Selekcjoner Szkocji uspokaja. "Najpierw wygrajmy"

Trener Steve Clarke stara się tonować nastroje. - Musimy wygrać - powiedział te dwa słowa selekcjoner. A potem dodał: - Najpierw wygrajmy, a jak to zrobimy, to możemy liczyć gole i inne rzeczy. Wykonujmy krok po kroku, dużo czasu minęło od kiedy wygraliśmy ostatni mecz i teraz musimy się postarać o kolejne zwycięstwo w poniedziałek wieczorem. Fajnie by było wygrać dwa spotkania z rzędu - cytowany przez edinburghnews.scotsman.com.

Wczorajsze zwycięstwo Szkocji z Chorwacją było pierwszą wygraną tej drużyny od czerwca - tuż przed Euro 2024 zespół Clarke'a pokonał 2:0 Gibraltar. Mecz Polska - Szkocja odbędzie się w poniedziałek 18 listopada o godzinie 20:45. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.