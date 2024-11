Polska osiągnęła szczyt absurdu. "Gaci nie możemy ogarnąć? No ludzie"

Reprezentacja Polski przegrała 1:5 z Portugalią, a honorową bramkę zdobył Dominik Marczuk. Biało-Czerwoni do przerwy zagrali bardzo dobrze i remisowali 0:0, ale w drugiej 45 minutach ich gra kompletnie się posypała. Teraz czeka ich mecz ze Szkotami o utrzymanie w Lidze A Ligi Narodów. Drużyna Michała Probierza potrzebuje co najmniej remisu, by zagrać w barażach.

Jacek Laskowski zabrał głos o meczu reprezentacji Polski. To zaboli

Jacek Laskowski, który skomentuje mecz Polska - Szkocja, był gościem na kanale Meczyki na YouTube. Komentator śmiał się, kiedy padło hasło o "meczu o wszystko", a następnie dość niespodziewanie wziął pod obronę reprezentantów Polski. Właściwie to chronił ich przed mocnymi słowami.

- Ja od razu powiem, że żyjemy w dziwnych czasach, kiedy używamy mocnych słów do rzeczy, do których nie pasują, a prześlizgujemy się nad rzeczywistymi kompromitacjami i blamażami. W odniesieniu do sportu odniesienia "kompromitacja i blamaż" są zbyt mocne. Kompromitacją są takie sprawy, jak ktoś przyjdzie do pracy po alkoholu albo zdejmie spodnie. Porażka 1:5 jest wysoką porażką, sportową klęską - zaczął Laskowski.

Komentator TVP Sport powiedział jednak też, że "kompromitacją" można nazwać sprawy organizacyjne wokół meczu Portugalia - Polska i dosadnie podsumował sprawę wokół niezgłoszenia Karola Świderskiego.

- To 90 minut jest święte i wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik. Przynajmniej tego od ludzi profesjonalnych wymagamy. Jeżeli my mamy ludzi, którzy przy tej reprezentacji są, może nawet kilkanaście osób, to niewpisanie do protokołu jest strasznym błędem. Podstaw powinniśmy wymagać. To jakby trener wystawił drużynę bez bramkarza i dopiero sędzia zauważył. To na tej zasadzie - stwierdził Laskowski.

- Tak samo jak z tymi spodenkami. Ja nie wiem, dlaczego Bułka grał ze spodenkami z jedynką, a nie z dwunastką. Z całym szacunkiem, my na mundial chcemy jechać, a gaci, za przeproszeniem, nie możemy ogarnąć? No ludzie - dodał komentator.

Reprezentacja Polski ze Szkocją zagra w poniedziałek 18 listopada o 20:45 na Stadionie Narodowym. Na ten moment oba zespoły mają na koncie po cztery punkty w grupie, ale Polacy są na wyższym miejscu z powodu zwycięstwa 3:2 w starciu bezpośrednim.