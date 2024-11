Piątek stanął przed kamerą po blamażu. No i powiedział

Wielu kibiców i ekspertów pierwszą, bezbramkową połowę w wykonaniu Polaków na Estadio do Dragao w Porto przeciwko Portugalii śmiało nazwało najlepszą za kadencji Michała Probierza. Niestety, ta druga była najgorszą za aktualnego selekcjonera.

REKLAMA

Zobacz wideo VAR potrzebuje zmian? Żelazny: Powinno być jak w futbolu amerykańskim. Komunikacja

Piątek stanął przed kamerą po blamażu. "Musimy"

Gospodarze wrzucili nas na niesamowitą karuzelę. Najpierw w 59. minucie po kontrze do siatki trafił Rafael Leao, a potem Portugalczycy potrafili strzelić nam trzy gole w siedem minut - podobnie jak miesiąc temu Chorwacja. Najpierw Cristiano Ronaldo z rzutu karnego, a potem Bruno Fernandes z dystansu oraz Pedro Neto w krótki róg bramki Marcina Bułki, za co można winić naszego bramkarza. Wynik ustalili Ronaldo oraz Dominik Marczuk, dla którego był to debiut w seniorskiej kadrze.

Jako pierwszy przed kamerami TVP Sport do wywiadu pomeczowego stanął Krzysztof Piątek. - Ciężko na gorąco powiedzieć, co się stało. Przyjechaliśmy tutaj wygrać. W pierwszej połowie mieliśmy wszystko poukładane, wychodziliśmy z kontrą, mieliśmy sytuacje. W drugiej połowie wszystko się posypało. Kontuzje, zmiana planów - podkreślał na gorąco napastnik reprezentacji Polski, który zastąpił w podstawowej jedenastce Roberta Lewandowskiego.

Piątek miał swój moment w pierwszej połowie, gdy oddał groźny strzał sprzed pola karnego. - To było dobre uderzenie, kąśliwie dla bramkarza. Gdyby leciało w światło to byłaby bramka - oceniał napastnik. Otrzymał także pytanie, czy po takim meczu można znaleźć jakieś pozytywy. - Pozytywy to na pewno jedynie pierwsza połowa. Musimy poprawić grę w obronie, bo to szwankuje, ale to musi bronić cała drużyna - podsumował rozżalony Piątek.

Reprezentacja Polski o życie w Dywizji A Ligi Narodów, czyli o trzecie miejsce w grupie 1 zagra w poniedziałek u siebie ze Szkocją. Spotkanie na Stadionie Narodowym rozpocznie się o godz. 20.45.