Tak Boniek podsumował mecz Polaków z Portugalią. Króciutko

Reprezentacja Polski przez 45 minut dobrze prezentowała się w spotkaniu z Portugalią w Lidze Narodów. W pierwszej połowie wyjazdowego meczu w Porto była lepsza od rywali i mogła nawet prowadzić. Szczególnie dobrze grał Bartosz Bereszyński, ale prawy wahadłowy niestety nie dokończył tego spotkania i w 32. minucie musiał zejść z boiska z powodu kontuzji.

Zbigniew Boniek ocenił mecz z Portugalią

W drugiej połowie Portugalczycy ruszyli do ataku, a ekipa Michała Probierza skupiała się głównie na defensywie. Z bardzo słabym skutkiem. W 59. minucie piłkę do siatki wpakował Rafael Leao po podaniu od Nuno Mendesa. Niedługo później Cristiano Ronaldo podwyższył wynik z rzutu karnego.

Pod koniec meczu nasi piłkarze całkowicie opadli z sił, a rywale bezlitośnie to wykorzystali. Najpierw kapitalnym golem popisał się Bruno Fernandes, następnie do siatki trafił jeszcze Pedro Neto, a na koniec ponownie gola strzelił Ronaldo. Honorową bramkę dla ekipy Probierza zdobył Dominik Marczuk. Ostatecznie Polacy przegrali to spotkanie aż 1:5.

Po zakończeniu meczu głos zabrał Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN w krótkich słowach podsumował występ polskiej kadry. "Nie będę dolewał oliwy… dobranoc" - napisał na Twitterze.

W drugim meczu grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów Chorwaci przegrali 0:1 ze Szkocją. Tym samym reprezentacja Polski nadal nie może być pewna utrzymania w Dywizji A. Po pięciu kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów, tyle samo mają Szkoci. Wszystko rozstrzygnie się zatem w bezpośrednim meczu tych drużyn w poniedziałek - początek o godz. 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.