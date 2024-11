Tak wygląda tabela Ligi Narodów po tym, co się stało w meczu Portugalia - Polska

Przed dzisiejszymi meczami reprezentacja Polski wciąż miała szansę na awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Szanse na to były jednak dość niskie. Dla Biało-Czerwonych bardziej realistycznym celem była walka o utrzymanie miejsca w Dywizji A.

REKLAMA

Zobacz wideo VAR potrzebuje zmian? Żelazny: Powinno być jak w futbolu amerykańskim. Komunikacja

Tak wygląda tabela Ligi Narodów. Dobra wiadomość dla reprezentacji Polski

W trakcie pierwszej połowy można było jednak uwierzyć w ten najbardziej optymistyczny scenariusz. Osłabiona kontuzjami reprezentacja Polski grała bardzo dobry mecz i tworzyła sobie lepsze sytuacje od gospodarzy. W tym samym czasie w spotkaniu Szkocja - Chorwacja był remis 0:0, a w dodatku Chorwaci grali w osłabieniu - w końcówce pierwszej połowy czerwoną kartkę za brutalny faul otrzymał Petar Sucić.

Po przerwie nie wyglądało to już tak kolorowo. Portugalia rzuciła się do ataku. I choć Biało-Czerwoni przetrwali pierwszą nawałnicę, to w 59. minucie gospodarze w końcu pokonali Marcina Bułkę. Gospodarze bez większych problemów tworzyli sobie kolejne sytuacje i podwyższali prowadzenie. Polska przegrała 1:5. Gola honorowego strzelił Dominik Marczuk.

Grę w przewadze w końcu wykorzystali Szkoci, którzy w końcówce meczu strzelili gola Chorwacji. To oznacza, że w ostatnim meczu Ligi Narodów Polska nie może sobie pozwolić na wpadkę.

Tak wygląda tabela Ligi Narodów. Polska wciąż przed Szkocją

Reprezentacja Polski straciła wprawdzie szanse na awans do ćwierćfinału Ligi Narodów, ale one od początku były iluzoryczne. Podopiecznym Michała Probierza wciąż wystarczy tylko remis w ostatnim meczu ze Szkocją, żeby zapewnić sobie 3. miejsce w tabeli. Ono da Biało-Czerwonym szansę na utrzymanie w Dywizji A. Polacy w takim wypadku będą musieli zagrać baraże z zespołem z drugiego miejsca w tabeli z jednej z grup Dywizji B. W grę nie wchodzi jednak porażka w poniedziałkowym spotkaniu - wtedy Polacy od razu spadną do Dywizji B.