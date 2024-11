Obraniak mówi wprost: "Spójrzmy na Lewandowskiego, co on robi"

W latach 2008-2014 Ludovic Obraniak był reprezentantem Polski. W narodowych barwach zadebiutował w towarzyskim spotkaniu z Grecją i przywitał się strzelonym golem. Zdarzało się, że notował świetne występy i strzelał piękne gole, ale w dłuższej perspektywie nie okazał się zbawcą kadry. W 34 spotkaniach sześciokrotnie trafiał do siatki. Był uczestnikiem Euro 2012.

Obraniak ocenił Mbappe. Nagle zaczął o Lewandowskim

W reprezentacji grał u boku Roberta Lewandowskiego. Obraniak zawiesił już buty na kołku i jest komentatorem piłkarskiej rzeczywistości we francuskich mediach. Tym razem w rozmowie dla sofoot.com skomentował osobę Kyliana Mbappe.

Gwiazdor Realu Madryt nie znajduje się ostatnio w dobrej formie, nie znalazł się także w kadrze na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Francji. Przypomnijmy, że ostatnio w rozmowie z "L'Equipe" osoba z otoczenia piłkarza przyznawała, że od miesięcy Mbappe ma problemy psychiczne. Głos zabierał także Didier Deschamps.

- Jesteśmy w prawdziwym punkcie zwrotnym. Dwa lata temu nie miałem wątpliwości co do jego kariery i tego, kim się stanie - przyznał Obraniak, zapytany o to, czy Mbappe grozi zostanie nowym Neymarem - piłkarzem, który aspirował do Złotej Piłki, ale nigdy jej nie zdobył.

Były reprezentant Polski został zapytany o to, czy trudny okres gwiazdora Francji wynika z braku pracy. W tym momencie Obraniak odniósł się do... Roberta Lewandowskiego.

- Nie wiem, czy to jedyny powód, ale w ten sposób przez to przejdzie. Spójrzmy na Lewandowskiego, co on robi w wieku 35 lat. Spójrzmy na to, co zrobili Benzema czy Ronaldo - przyznał, niejako stawiając Polaka za wzór pracowitości.

Robert Lewandowski i Ludovic Obraniak wystąpili wspólnie w 27 meczach reprezentacji Polski. W narodowych barwach Obraniak częściej grał tylko z Jakubem Błaszczykowskim (28).