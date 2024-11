Oto skład Polski na mecz z Portugalią! Tak Probierz zastąpił Lewandowskiego

Reprezentacja Polski ma za sobą cztery mecze w Lidze Narodów. Zdobyła w nich cztery punkty, co daje jej trzecie miejsce w tabeli. Wyprzedza jedynie Szkotów, z którymi wygrała jedyne spotkanie. Przed ekipą Michała Probierza dwa ostatnie starcia, które będą dla niej kluczowe w kontekście utrzymania się w dywizji A lub awansu do ćwierćfinału, na co dalej ma szansę.

REKLAMA

Zobacz wideo VAR potrzebuje zmian? Żelazny: Powinno być jak w futbolu amerykańskim. Komunikacja

Oto skład reprezentacji Polski na mecz z Portugalią

Najbliższe starcie Polacy rozegrają już w piątek. Tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Portugalią. I czeka ich bardzo trudne zadanie. W poprzednim meczu rozegranym na Stadionie Narodowym lepsi okazali się rywale, którzy wygrali 3:1. Portugalczycy walczą o zajęcie pierwszego miejsca w grupie, więc z pewnością nie odpuszczą tego spotkania.

Na niedługo przed rozpoczęciem meczu poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn. Nasza kadra jest bardzo osłabiona, ponieważ zabraknie Roberta Lewandowskiego, który doznał kontuzji. Jego miejsce zajmie Krzysztof Piątek. Ponadto Probierz nie może skorzystać również z Przemysława Frankowskiego czy Michaela Ameyawa. Problemy mają także Portugalczycy. Drużyna z pewnością może odczuć brak Rubena Diasa i Diogo Joty.

Skład reprezentacji Polski: Marcin Bułka - Kamil Piątkowski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Taras Romanczuk - Bartosz Bereszyński, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski - Kacper Urbański - Krzysztof Piątek

Skład reprezentacji Portugalii: Diogo Costa - Diogo Dalot, Antonio Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes - Bruno Fernandes, Joao Neves, Bernardo Silva; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao

Spotkanie reprezentacji Polski z Portugalią rozpocznie się o godzinie 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej do Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.