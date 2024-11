Szpakowski ostrzega przed meczem z Portugalią. "To byłoby samobójstwo"

Reprezentacja Polski w piątek stanie przed arcytrudnym wyzwaniem. Na Estadio do Dragao w Porto piłkarze Michała Probierza spotkają się z Portugalią w ramach piątej kolejki Ligi Narodów. Polska nadal ma o co grać. Teoretyczne nadal ma szanse na awans do ćwierćfinału, a poza tym wciąż musi bić się o utrzymanie w dywizji A. Rywal jest jednak z najwyższej światowej półki. O tym, czego możemy się spodziewać w tym spotkaniu, opowiedział na łamach TVP Sport Dariusz Szpakowski.

Polska znów zagra z Portugalią. Szpakowski nie pozostawia złudzeń. "Nie możemy..."

Zdaniem słynnego komentatora kluczem będzie wyciągnięcie wniosków z pierwszego meczu, jaki odbył się miesiąc temu na Stadionie Narodowym. Wówczas w kiepskim stylu przegraliśmy 1:3 i wydaje się, że był to najniższy wymiar kary. - Obrona to element, który z pewnością trzeba poprawić. Nie możemy iść z tym rywalem na wymianę ciosów, bo byłoby to piłkarskie samobójstwo. Jeśli zostawimy im tyle wolnej przestrzeni, co w październiku, to znów zrobią z nami, co chcą. Nie sądzę jednak, by doszło do powtórki - przyznał.

Szpakowski zapewniał, że z Portugalią można sprawić niespodziankę, co udowodnili Szkoci, którzy zremisowali z nią 1:1. Jego zdaniem Polskę też na to stać, ale trzeba wyeliminować pewne mankamenty. - Jesteśmy zbyt mało agresywni, zostawiamy za dużo miejsca i czasami zbyt wolno wracamy za rywalami. To musi się zmienić. Myślę, że Probierz spróbuje to zrobić, chociaż nie odejdzie od pomysłu z trzema obrońcami - tłumaczył.

Szpakowski dostał pytanie o brak Lewandowskiego. Przypomniał jedną rzecz. "To pokazuje, że możemy"

Podczas ostatniej konfrontacji dwoma nieprawdopodobnymi rajdami błysnął Rafael Leao, który przez pół boiska mijał kolejnych naszych obrońców. Po jednym z nich padła bramka Cristiano Ronaldo. To właśnie w skrzydłowym Milanu dziennikarz upatruje największe zagrożenie. - Selekcjoner musi znaleźć jakiś sposób na zatrzymanie Rafaela Leao. Ktoś musi koniecznie asekurować naszego wahadłowego, któremu przyjdzie się z nim mierzyć. Widzieliśmy, co Portugalczyk wyprawiał w meczu Milanu z Realem Madryt, a u Królewskich występują przecież piłkarze ze światowego topu - dodał.

Zadania Polakom z pewnością nie ułatwia to, że będą musieli grać bez swojego lidera i kapitana Roberta Lewandowskiego. Jak radzić sobie bez niego? - Wróciłbym do spotkania z Portugalią jeszcze za czasów Jerzego Brzęczka, gdy w meczu Ligi Narodów zremisowaliśmy bez Roberta 1:1. To pokazuje, że możemy powalczyć także wtedy, gdy brakuje naszego kapitana. Bardziej istotne od tego, kto go zastąpi, jest to, jak będzie funkcjonowała cała drużyna. Nieobecność Lewandowskiego daje szansę innym - podsumował Szpakowski.

Mecz Portugalia - Polska rozpocznie się w piątek 15 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.