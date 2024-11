To nie żart. Trener Portugalii potwierdza ws. piłkarza Legii. "Rzeczywiście"

- Robert Lewandowski to bardzo ważna postać dla reprezentacji Polski i taka strata byłaby odczuwalna dla każdej drużyny. Ale Polacy mają też innych, wartościowych zawodników. W kadrze jest kilku innych napastników, którzy zrobią wszystko, by godnie zastąpić Lewandowskiego - powiedział Roberto Martinez na konferencji prasowej przed meczem z Polską w Lidze Narodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Polak stał się tu prawdziwą legendą! Największy z największych

W czwartek wieczorem selekcjoner reprezentacji Portugalii spotkał się z dziennikarzami i odpowiadał na pytania nie tylko o kontuzję i nieobecność Lewandowskiego, ale też sposób gry i jakość reprezentacji Polski. Co ciekawe, nie skończyło się na ogólnikach.

- Kogo mam na myśli, mówiąc o wartościowych zawodnikach polskiej kadry? Nicola Zalewski ma niesamowity potencjał. To zawodnik, który lubi podejmować ryzyko i wchodzić w pojedynki. Bardzo podoba mi się jego gra, bardzo lubię tego piłkarza - powiedział Martinez.

- Bardzo ważnym i dobrym zawodnikiem jest też oczywiście Piotr Zieliński. Ale mocną stroną Polaków jest też gra drużynowa. To zespół, który lubi atakować wysokim pressingiem i grać agresywnie, wywierając presję na rywalu - dodał.

Martinez skomentował grę Polaków

- Widać, że reprezentacja Polski to drużyna, która wie, co ma robić na boisku. Widać, że zespół ufa swojemu trenerowi i podąża za jego filozofią gry. Polacy lubią atakować i ryzykować. To zespół, który w niemal każdym meczu zdobywał bramki, ale jesteśmy na nich gotowi. Wiemy, że grają trójką środkowych obrońców, lubią grać szeroko i mają ciekawy, elastyczny atak. To też zespół, który potrafi szybko przechodzić z obrony do ataku. Chociaż to młoda drużyna, to jest to przeciwnik bardzo wymagający pod względem fizycznym - zauważył Martinez.

Selekcjoner Portugalczyków przyznał również, że w kontekście powołania do kadry obserwował m.in. zawodnika Legii Warszawa Rubena Vinagre. - To bardzo ciekawy zawodnik z przeszłością w Premier League i rzeczywiście był pod naszą obserwacją. Ale patrzyliśmy nie tylko na niego. Na razie na pozycji Vinagre'a jest bardzo duża rywalizacja i trudno byłoby mu wskoczyć do składu - powiedział Martinez.

Najbliższe mecze zdecydują o przyszłości reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po czterech kolejkach drużyna Probierza zajmuje trzecie miejsce w tabeli z czterema punktami. Do prowadzącej Portugalii tracimy sześć punktów, a do drugiej Chorwacji - trzy.

Polacy mają też trzy punkty przewagi nad Szkocją. Dwie pierwsze drużyny awansują do ćwierćfinału rozgrywek, trzeci zespół zagra w barażach o utrzymanie w Dywizji A, a ostatni spadnie do Dywizji B. Mecz Portugalia - Polska w piątek o 20:45.