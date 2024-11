Kiedy jest mecz Polska - Portugalia? Gdzie oglądać mecz reprezentacji Polski? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Portugalia - Polska - to przedostatni mecz, jaki nasza reprezentacja rozegra w tym roku kalendarzowym. Z Cristiano Ronaldo i spółką spotkamy się przy okazji piątej kolejki zmagań w grupie A1 Ligi Narodów. Nasza drużyna wciąż ma jeszcze cień szansy na awans do ćwierćfinału tych rozgrywek. Do tego potrzebne będą jednak korzystne rozstrzygnięcia również w pozostałych meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz zaskoczył! "Nie spodziewałem się. Chcę podziękować"

Reprezentacja Polski ma o co grać. Kiedy mecz Portugalia - Polska?

Żeby awansować, Polacy muszą pokonać nie tylko Portugalię, ale i w poniedziałek Szkocję. W dodatku pozostanie im liczyć na to, że Chorwacja w spotkaniach ze Szkocją w Glasgow i Portugalią w Splicie zdobędzie maksymalnie dwa punkty. Przy dwóch porażkach Chorwatów awans Polakom mogłoby dać także zwycięstwo i remis. Nawet jeśli zadanie wydaje się trudne, to i tak jest o co grać. Z drugiej strony Biało-Czerwoni wciąż mogą zakończyć zmagania na ostatnim miejscu w grupie i automatycznie spaść do dywizji B. Trzecie miejsce w tabeli, które aktualnie zajmują, oznaczać będzie udział w barażach.

W starciu z Porto z pewnością nie będziemy faworytami. Nieco ponad miesiąc temu w Warszawie Portugalczycy rozbili nas 3:1 po golach Bernardo Silvy, Cristiano Ronaldo i samobójczym trafieniu Jana Bednarka. Honorowego gola dla Polski strzelił wówczas Piotr Zieliński.

Teraz może być jeszcze trudniej. Na boisku zabraknie naszego kapitana Roberta Lewandowskiego, który nie przyjechał na zgrupowanie z powodu kontuzji pleców. Z kolei w środę ekipę osłabiły urazy Przemysława Frankowskiego i Michaela Ameyawa. Mimo to selekcjoner Michał Probierz nie traci nadziei. - Wiedzieliśmy, że zwłaszcza w listopadzie liczba kontuzji jest większa. Dlatego teraz mam odpowiednią grupę zawodników i to z niej wybiorę skład na mecz. Jestem zadowolony z tego zespołu i bardzo w niego wierzę - powiedział pytany o braki kadrowe na konferencji prasowej.

Liga Narodów: O której godzinie mecz Portugalia - Polska? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Mecz Portugalia - Polska w ramach piątej kolejki Ligi Narodów odbędzie się piątek 15 listopada na Estadio do Dragao w Porto. Początek o godzinie 20:45. Transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach TVP 1 i TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo z i aktualnego wyniku na naszej stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.