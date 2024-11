Portugalczyk porównał Lewandowskiego do Ronaldo. "Naprawdę duży problem"

Szpital w reprezentacji Polski. Michał Probierz przed meczem z Portugalią stracił nie tylko Roberta Lewandowskiego, ale również Michaela Ameyawa, Przemysława Frankowskiego i Kacpra Kozłowskiego. To zmniejsza i tak dość nikłe szanse Biało-Czerwonych na zwycięstwo w tym spotkaniu.

To jednak strata kapitana zaboli Michała Probierza najbardziej. Robert Lewandowski jest w tym sezonie w wyśmienitej formie - zdobył już 19 goli w 17 spotkaniach. Flavio Paixao - jedyny zagraniczny piłkarz, który w ekstraklasie zdobył ponad 100 bramek - uważa, że to ogromne osłabienie. Porównał piłkarza Barcelony do Cristiano Ronaldo.

- Lewandowski to wasz numer jeden i jego brak to naprawdę duży problem. Porównywalny z brakiem Cristiano Ronaldo w kadrze Portugalii - powiedział były zawodnik Lechii Gdańsk w rozmowie ze sport.fakt.pl.

Przyznał też, że zaskoczył go przebieg poprzedniego spotkania. - Pierwszy mecz był dla mnie szokujący. Myślałem, że reprezentacja Polski inaczej do niego podejdzie i będzie więcej broniła. Po drugiej bramce Portugalia znacznie zwolniła tempo. Wyglądało to trochę, jak sparing. Ze strony Polaków nie widziałem boiskowej agresji. Portugalczycy mogli wygrać znacznie wyżej - stwierdził.

Czy Polska ma jakikolwiek powód do optymizmu w piątkowym spotkaniu? Paixao wskazuje na rzuty rożne. - Tutaj Polska powinna szukać swoich szans - dodał. W poprzednim meczu się to udawało. Biało-Czerwoni aż siedem razy mieli okazję wykonywać ten stały fragment gry - o trzy więcej niż Portugalczycy. Mecz Polski z Portugalią rozpocznie się w piątek 15 listopada o godzinie 20:45. Zachęcamy do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.